Vanessa Bryant gana demanda millonaria por fotos del helicóptero donde murieron Kobe y Gianna Vanessa Bryant, la viuda de Kobe Bryant, ganó una demanda millonaria por las fotos filtradas del accidente aéreo donde murieron su esposo, su hija Gianna y otras siete personas. Los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Vanessa Bryant ganó una demanda millonaria por las fotos filtradas del helicóptero donde murieron su esposo Kobe Bryant y su hija Gianna el 26 de enero del 2020. La viuda de Bryant ha llegado a un acuerdo final con el Condado de Los Ángeles en el caso de las fotos filtraras del accidente aéreo que cobró la vida de Kobe, su hija Gianna y otras siete personas que viajaban a un juego de baloncesto. Vanessa, de 40 años, recibirá un pago de $28.85 millones tras ganar esta demanda, reporta PEOPLE. "Hoy fue la exitosa culminación de la valiente batalla de la señora Bryant para hacer rendir cuentas a aquellos que tuvieron esta conducta grotesca", dijo el abogado de Vanessa Bryant a PEOPLE. Vanessa, quien también es madre de Natalia, de 20 años, Bianka, de 6, y Capri, de 3, ya recibió en agosto $15 millones de esta suma total de $28.85 millones. "Ella peleó por su esposo, por su hija y todos aquellos en la comunidad cuyos familiares fallecidos fueron tratados con una falta de respeto similar", añadió el abogado. La estrella del baloncesto, que falleció a sus 41 años, y su hija Gianna, de 13 años, no fueron los únicos que fueron fotografiados tras morir trágicamente. Chris Chester, quien perdió a su esposa Sarah y a su hija Payton, de 13 años en el accidente, también demandó al Condado de Los Ángeles por compartir fotos de sus seres queridos fallecidos y ganó $19.95 millones. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Vanessa Bryant Credit: (Jon Kopaloff/FilmMagic) Vanessa Bryant ya había recibido $15 millones en agosto después de que un jurado encontró que el Departamento del Alguacil del Condado de Los Ángeles (LASD) y el Departamento de Bomberos (LAFD) compartieron fotos del sitio donde el helicóptero cayó, y donde nueve personas perdieron sus vidas. Kobe Bryant Vanessa Bryant Credit: (Noam Galai/WireImage) Los socorristas compartieron fotos de los cadáveres de Kobe Bryant, Gianna, y de otras víctimas del accidente en las montañas de Calabasas, California, reporta el diario Los Angeles Times. Al hacer esto, violaron la privacidad de las víctimas y causaron daño emocional a sus familiares, determinó el jurado.

