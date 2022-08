Vanessa Bryant ya sabe qué hará con la fortuna que ganó con su demanda Vanessa Bryant destinará la millonaria compensación que obtuvo en su demanda al condado de Los Ángeles a una muy buena causa, que honra la memoria de Kobe y su hija Gianna. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Vanessa Bryant Vanessa Bryant | Credit: Guetty Images Si bien hubiese sido mejor para Vanessa Bryant que nada de esto hubiese ocurrido, su reciente victoria en los tribunales en su demanda contra el condado de Los Ángeles ha supuesto una buena noticia para la viuda de Kobe Bryant. De acuerdo al diario The Los Angeles Times, Bryant donará la compensación de $16 millones otorgada por el jurado a la fundación deportiva Mamba and Mambacita Sports Foundation creadas en memoria de Kobe y Gianna, que ofrece oportunidades a jóvenes atletas desfavorecidos. Vanessa Bryant junto a su hija Natalia Bryant y su amiga Sydney Vanessa Bryant junto a su hija Natalia Bryant y su amiga Sydney | Credit: PATRICK T. FALLON/AFP via Getty Images El codemandante Chris Chester, quien perdió trágicamente en el mismo accidente a su esposa Sarah y a su hija Payton, de 13 años, recibió $15 millones en el mismo juicio. Cuando este jueves un jurado en Los Ángeles falló a favor de Bryant y su codemandante, la viuda de la estrella de la NBA se emocionó mucho. "¡Todo por ustedes! ¡Los amo! Justicia para Kobe y Gigi", dijo en su cuenta de Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Desde el principio, Vanessa Bryant solo ha buscado la rendición de cuentas, pero nuestro sistema legal no le permite imponer mejores políticas, más capacitación o disciplina de los oficiales", dijo a People su abogado Luis Li. "Es la esperanza de la Sra. Bryant que este importante caso de derechos civiles ponga fin a este comportamiento abominable e insensible", añadió. Vanessa Bryant y Chris Chester demandaron al condado de Los Ángeles tras enterarse de que bomberos y policías que habían acudido al lugar donde se estrelló el helicóptero en que viajaban sus familiares, tomaron macabras fotos de los restos de los fallecidos y las difundieron.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Vanessa Bryant ya sabe qué hará con la fortuna que ganó con su demanda

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.