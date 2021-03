Close

Vanessa Bryant feliz que su hija Natalia estudie la universidad cerca de casa La orgullosa madre presumió que su primogénita fue aceptada en una de las universidades más prestigiosas en el área de Los Angeles. ¿Donde estudiará la hija de Kobe? Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Vanessa Bryant prometió hacer hasta lo imposible para mantener cerca a su hija mayor tras su graduación de su preparatoria en California, y parece haberlo logrado. La orgullosa madre anunció en sus redes sociales que su hija Natalia fue aceptada en una de las universidades más prestigiosas del área de Los Angeles. La joven de 18 años podría continuar sus estudios en la Universidad Loyola Marymount, eso si logra convencer a su mamá. Aunque Vanessa se mostró orgullosa de este logro de su hija, la joven aún no tiene el consentimiento total de su progenitora, ya que según ella bromea, la escuela ¡queda muy lejos! "Muy feliz que te aceptaron, pero [está] muy lejos", dijo Vanessa en sus historias de Instagram, donde presumió la universidad. La familia del fallecido exbaloncestista Kobe Bryant reside fuera del condado de Los Angeles, alrededor de una hora de camino —sin tráfico— de la universidad. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Esta no es la primera vez que Vanessa se muestra reacia a que su hija abandone su nido. A principios de este año, la joven fue aceptada en la Universidad de Nueva York, pero su madre reveló que deseaba que su primogénita permaneciera en California. "Tan linda. La Universidad de Nueva York es una de sus escuelas principales... [Natalia] decidió no aplicar a sus cinco escuelas preferidas. Me esforzaré para mantenerla en Cali[fornia], tal como mantuve a su papi", escribió Vanessa en sus redes sociales en ese momento. Image zoom Credit: Instagram Natalia también ha sido aceptada en la Universidad de Oregón y la Universidad del Sur de California. Pero además de prepararse para su primer año de universidad, la joven deberá balancear su recién lanzada carrera de modelo con la agencia IMG Models Worldwide. "Siempre me ha interesado la moda desde una edad muy temprana. Me encanta la industria y desde que puedo acordarme, he querido ser modelo", aseguró la joven a través de un comunicado a principios de febrero. "Hay mucho que aprender, pero siento que esta es una gran oportunidad para mí para aprender y expresarme de una manera creativa". Vanessa, por supuesto, ha estado a su lado durante esta nueva aventura, y el pasado fin de semana expresó lo orgullosa que se siente de quien se ha convertido en su fiel compañera. "[Tu] padre estaría feliz de que estás siguiendo tu carrera como modelo ahora que tienes 18 [años]", escribió Vanessa, junto a una fotografía de su hija, en su cuenta de Instagram. "Eres hermosa por dentro y por fuera. Hermosa con maquillaje y sin él. Te amamos". La semana pasada, la orgullosa madre confesó a People que Natalia se había convertido en su mano derecha tras la tragedia aérea en la que fallecieron Kobe y su hija Gianna, de 13 años. "Me siento extremadamente orgullosa de Natalia", dijo a la revista para su edición "Las mujeres que están cambiando el mundo". "Encima de su dolor, ha balanceado su último año de preparatoria, aplicado a las universidades, apoyado a sus hermanas, y firmado recientemente su propio contrato de modelaje con IMG… Es una hermana mayor maravillosa y una hija increíble".

Close Share options

Close Close Login

Close View image Vanessa Bryant feliz que su hija Natalia estudie la universidad cerca de casa

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.