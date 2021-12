Vanessa Bryant amenazada por trolls cibernéticos y teme que publiquen fotos de Kobe Bryant y su hija muertos Vanessa Bryant, viuda de la estrella del baloncesto Kobe Bryant, teme que trolls cibernéticos publiquen fotos de su esposo y su hija Gianna muertos y denuncia sus amenazas. Los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Vanessa Bryant denunció que está siendo acosada por trolls cibernéticos. La viuda de Kobe Bryant teme que estos trolls publiquen fotos de la estrella del baloncesto y de su hija Gianna después de muertos. Vanessa Bryant demandó al condado de Los Ángeles, argumentando que agentes divulgaron imágenes de los restos de su esposo y su hija Gianna tras su trágica muerte en un helicóptero accidentando en California en enero del 2020, reporta Univision. Vanessa revela que ha recibido mensajes de trolls cibernéticos amenazando con publicar estas imágenes de sus seres queridos muertos. "Me enoja que la gente en la que confié para que protegieran la dignidad de mi esposo y mi hija abusó de sus puestos para obtener recuerdos de sus muertes, como si poseer fotos de sus cadáveres de alguna manera los hiciera sentir especial", dijo ella en una declaración jurada. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Vanessa Bryant Kobe Bryant Credit: (Taylor Hill/Getty Images) Según reportó TMZ, Vanessa Bryant presentó una demanda en el 2020 contra el condado de Los Ángeles, el sheriff y el departamento de bomberos del condado, denunciando que ocho oficiales difundieron imágenes del lugar donde Kobe, de 41 años, y su hija Gianna, de 13 años, murieron al estrellarse su helicóptero. "Me enferma pensar que agentes y bomberos miraron boquiabiertos las fotos de los restos de mi esposo y mi niña sin razón alguna", dijo ella en la declaración. "Me imagino a Kobe viendo desde arriba lo que pasó en el lugar del accidente, y me sobrecoge el enojo y las emociones". Vanessa Bryant Kobe Bryant Credit: (Jon Kopaloff/FilmMagic) En la declaración jurada, Bryant también reveló que estaba "traumatizada", tiene problemas para dormir y está "deprimida". La viuda de Kobe Bryant pide compensación por angustia mental y daños emocionales. Por su parte, el condado de Los Ángeles ha pedido al tribunal que desestime la querella, asegurando que no tiene base legal.

