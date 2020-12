Close

Vanessa Bryant enfrentará a su madre en los tribunales en millonaria demanda La viuda del desaparecido basquetbolista Kobe Bryant se defiende de acusaciones "falsas y absurdas" de su madre, quien exige una millonaria compensación por servicios que le habría ofrecido a la pareja. Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En esta época que se celebran las fiestas decembrinas al lado de seres queridos, el distanciamiento entre Vanessa Bryant y su madre Sofia Laine continúa creciendo —y al parecer sin una pronta resolución. La viuda del fallecido basquetbolista Kobe Bryant ha sido sorprendida con una nueva demanda por parte de su progenitora. De acuerdo a los documentos de corte obtenidos por People, Laine, de 68 años, reclama apoyo financiero a su hija argumentando que trabajó para la pareja como niñera y asistente personal sin recibir pago alguno. En la demanda, la madre aseguró que su famoso yerno — quien falleció en enero — prometió cuidarla para el resto de su vida. “Desafortunadamente, las promesas de Kobe Bryant no vieron la luz del día ya que ahora está fallecido y Vanessa Bryant hizo todo para cancelar las promesas que Kobe Bryant le hizo [a su suegra]. Vanesa Bryant no tenía la intensión de honrar ninguno de los acuerdos y promesas”, expresa la demanda. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Credit: FREDERIC J. BROWN/AFP via Getty Images Estas nuevas acusaciones contra Vanessa — quien además de su esposo, perdió a su hija Gianna, de 13 años, en un trágico accidente aéreo— no quedaron sin contestar. A través de un comunicado, aseguró a People que su madre solo intenta obtener una ganancia económica tras la muerte de su esposo. “He mantenido a mi madre por casi 20 años, ella nunca fue mi asistente personal ni la de Kobe, ni tampoco la niñera”, expresó Vanessa. “Siempre he sido una ama de casa y mi esposo y yo éramos los cuidadores de nuestras hijas a tiempo completo”. Vanessa, quien además vela por el bienestar de sus otras tres hijas —Natalia, de 17 años; Bianka de 4; y Capri Kobe de 18 meses— aseguró que su madre siempre tuvo el apoyo de su esposo debido a una petición personal de su parte. “Por casi dos décadas, arreglamos para que mi madre viviera en una de nuestras propiedades cercanas sin costo alguno, porque decía que no tenía dinero para comprar su propia casa después de su divorcio”, explica en el comunicado. “My esposo y yo creímos que era mejor que no viviera en nuestra casa. Ella cuidaba a nuestras hijas de vez en cuando, tal y como la mayoría de abuelos lo hacen. Ella no veía asuntos de negocios o gastos. Ella era una abuela mantenida por mí y su yerno, a mi pedido”. En la demanda, Laine exige el pago atrasado por sus servicios —a un costo de $96 la hora— asegurando que trabajó doce horas al día por 18 años cuidando a las niñas. “En realidad, ella cuidó a mis niñas mayores ocasionalmente cuando eran bebés. Desde hace 10 años, nuestras niñas han sido estudiantes y atletas a tiempo completo y no tuve otro bebé hasta el 2016. Sus afirmaciones son obviamente falsas, pero aún así intenté repetidamente arreglar las cosas con mi madre”, comentó Vanessa. “Contrario a lo que está diciendo, no me he apartado del lado de mis hijas desde el accidente, a excepción de ir a visitar el cementerio para hacer arreglos”. Image zoom Credit: John Salangsang/Invision/AP/Shutterstock Vanessa asegura que aún después de la entrevista que su madre dio a Univision, la cual calificó como “dolorosa”, ella aún apoyó a su madre económicamente. “A principios de este año estuve buscando una nueva casa para ella y una semana después va a la televisión y da una entrevista menospreciando a nuestra familia y haciendo acusaciones falsas mientras vivía sin pagar renta en un complejo privado de apartamentos en Newport Coast”, reveló Vanessa. “Aún después de su traición, yo estaba dispuesta a proveer a mi madre un apoyo mensual por el resto de su vida, pero eso no fue suficiente [para ella]”. La viuda de Kobe asegura que su madre la contactó a través de intermediarios y le exigió $5 millones, una casa y una camioneta Mercedes Benz. “Debido a que no cedí a sus amenazas y exigencias monetarias, se ha descontrolado y ha hecho estas acusaciones falsas y absurdas”, dijo Vanessa. “Ahora intenta obtener más dinero del que mi esposo y yo hemos gastado para mantenerla mientras él estuvo vivo”. Vanessa calificó esta demanda como “frívola, vergonzosa e inimaginablemente hiriente”. “Ella no tiene consideración de cómo esto nos afecta mis hijas y a mí. Quiere vivir de mis hijas y de mí por el resto de su vida mientras continúa cobrando una pensión mensual de su ex esposo desde el 2004. Mi esposo y yo nunca la desanimamos o le impedimos que proveyera para ella misma”, dijo. “Mi esposo jamás le prometió nada a mi madre, y estaría tan decepcionado de su comportamiento y falta de empatía”.

