La viuda de Kobe Bryant agradecida: Pese a las protestas, los murales están intactos Después de que algunas de las manifestaciones alrededor del caso de George Floyd terminaran con violencia y saqueos en California, Vanessa Bryant se mostró sumamente agradecida con la ciudad de L.A. al ver que los dibujos del mítico jugador de los Lakers que decoran los muros de la ciudad se salvaron de la quema. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Son días difíciles en los Estados Unidos por las tensiones raciales nacidas alrededor del caso del afroamericano muerto en manos de la policía, George Floyd. El movimiento pacífico de Black Lives Matter se ha tornado violento en algunas ocasiones por culpa de ciertos individuos en algunas protestas y las ciudades están sufriendo saqueos e incendios. Aunque así ha sucedido en ciertas zonas de la ciudad de Los Ángeles, cuna de los Lakers, Vanessa Bryant compartió con emoción en sus stories que pese a los fuertes daños sufridos en la metrópoli, los grandes murales pintados en las paredes en honor a Kobe Bryant y sus hijas permanecen intactos. “A Kobe no se le toca”, decía este simpático post de instagram con la cara del baloncestista rodeado de graffiti, que la viuda del ídolo compartió en sus redes. Image zoom IG Vanessa Bryant Compartió también varias fotos de otros muros bajo las que mencionaba a padre e hija, agradeciendo a los angelinos que los hubieran salvado. Image zoom IG Vanessa Bryant Image zoom IG Vanessa Bryant Image zoom IG Vanessa Bryant Al estar casada con un afroamericano de cuyo matrimonio nacieron cuatro hermosas niñas, esta valiente mujer de origen mexicano se siente muy involucrada en el movimiento que recorre ahora las calles. “Mi esposo vistió esta camiseta hace años, y aquí estamos de nuevo con lo mismo. La vida es tan frágil. La vida es tan impredecible. La vida es demasiado corta. Compartamos y abracemos los parecidos y las bellas cualidades que todos compartimos como seres humanos. Huyan del odio. Enseñen a respetar y a amar a todos desde la casa y la escuela. Repartan amor. Luchen por el cambio, regístrense para poder votar. No usen la pérdida de una vida inocente como excusa para saquear. SEAN UN EJEMPLO DEL CAMBIO QUE QUIEREN VER.” y terminó con el hashtag de Black Lives Matter. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Recientemente. Vanessa Byrant compartió los primeros pasitos de la menor de sus hijas. “¡Tan orgullosa de mi Koko Bean! Capri dió hoy sus primeros pasitos desde su tía Sophie hasta mamá”, exclamó la viuda de Kobe con una alegría que enterneció a sus seguidores.

