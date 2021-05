El emotivo discurso de Vanessa Bryant en el homenaje a su marido en el Paseo de la Fama La viuda de Kobe Bryant pronunció unas conmovedoras palabras dedicadas a su esposo en las que compartió los últimos sueños y sentimientos del deportista. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Fue uno de los últimos deseos en vida de Kobe Bryant, poder algún día estar en el famoso Naismith Memorial Basketball Hall of Fame. Sueño cumplido. Pasados 16 meses de su muerte, el deportista ya se encuentra en el prestigioso Paseo de la Fama. Un reconocimiento al que acudió su esposa, Vanessa Bryant, quien le dedicó un discurso cargado de amor y nostalgia. Bajo la atenta mirada de Michael Jordan, gran amigo de la familia y gran cómplice para que este paso se diera, la viuda del jugador habló así de él. Vanessa Bryant Vanessa Bryant | Credit: (Photo by Maddie Meyer/Getty Images) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Ojalá mi esposo estuviera aquí para aceptar este increíble premio. Él y Gigi se merecen estar aquí para presenciar esto. Gigi estaría tan orgullosa de ver a su papi en el Paseo de la Fama de Baloncesto. Sé que Kobe estaba deseando llegar aquí", explicó con la voz entrecortada. "Él nunca habló de posibles premios pero sí mencionó este una semana antes de que él y Gigi murieran", expresó. Ambos, marido y mujer, se imaginaron desde la isla de su cocina cómo sería ese momento del que hoy Kobe es testigo desde el cielo. "Puedo verlo ahora con los brazos cruzados y una sonrisa pensando: 'Tuviste que hacer esto'", bromeó Vanessa. Un discurso de casi 10 minutos en el que Kobe estuvo más presente que nunca. El sentimiento de Vanessa, acompañada por un emocionado Jordan, demostró que el deportista, sus juegos y gestos solidarios siguen más vivos que nunca en los corazones de quienes le amaron. Entre ellos, sus fans, por los que el jugador de Los Angeles Lakers sentía devoción. "Nunca se olvidó de sus seguidores. No podía evitarlo, él quería jugar cada minuto de cada partido. Les amaba tanto", dijo la matriarca. Un amor más que correspondido antes, ahora y siempre. Felicidades Kobe por este merecido tributo.

