Para Vanessa Bryant fue muy doloroso escribir su discurso sobre Kobe y Gianna Escribir su discurso recordando a Kobe Bryant y su fallecida hija Gianna fue devastador para la viuda de la estrella del baloncesto. By Lena Hansen Para Vanessa Bryant, la viuda de Kobe Bryant, escribir un discurso recordando a la estrella del baloncesto y a su hija Gianna, de 13 años —que fallecieron juntos en un accidente de helicóptero el 26 de enero— fue extremadamente doloroso, aseguró una fuente cercana a PEOPLE. Ella quería decir "exactamente todo lo correcto" durante su emotivo tributo el pasado lunes. En su primera aparición en público después de la tragedia, Vanessa agradeció a todos los que le han mostrado su apoyo. Vanessa recordó a su hija Gigi y el amor de la adolescente por el baloncesto, sus sueños de jugar profesionalmente igual que su padre. La describió como "la niña de papá", pero aseguró que sabía cuando Gianna la amaba a ella también. Image zoom Vanessa habló maravillas de Kobe como esposo y padre, asegurando que mantendría su recuerdo y legado vivo para sus hijas Natalia, de 17 años, Bianka, de 3, y Capri, de 7 meses. "Pasó mucho tiempo escribiéndolo para decir justo lo correcto", aseguró esta fuente cercana a PEOPLE. "Tuvo que ponerle todo su empeño". Image zoom Este homenaje póstumo a sus seres queridos la ayudará a sanar, asegura esta fuente: "Está agotada pero sabe que después de esto puede descansar". Image zoom Vanessa ha estado rodeada de personas amadas que la han respaldado en todo momento desde que ocurrió la tragedia. "Nunca está sola", asegura la fuente cercana a PEOPLE. "Siempre hay alguien con ella: familia, amigos, gente que realmente la quiere". Esta persona cercana a Vanessa añade que ella está enfocada en criar a sus hijas y sacarlas adelante después de que ellas perdieran a su padre y hermana Gigi. "Al final ella estará bien, las niñas estarán bien".

