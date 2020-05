Vanessa Bryant revela el texto de la última carta que le dejó su fallecido esposo Kobe Bryant La viuda del basquebolista esperó hasta hoy, el día de su cumpleaños, para leer y compartir el contenido de la amorosa misiva. By Leonela Taveras Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Vanessa Bryant decidió esperar hasta el día de su cumpleaños, hoy martes, 5 de mayo, para abrir un sobre con una carta que le dejó su esposo, la desaparecida estrella de la NBA, Kobe Bryant. En su cuenta de Instagram, Vanessa escribió que se había llenado de emoción al encontrar la misiva que tenía la dedicatoria: “Al amor de mi vida, de tu papi”. Explicó que decidió celebrar su natalicio leyendo y revelando el último mensaje que su amado le escribió en dicha carta. Image zoom Vanessa Bryant IG "Eso es hermoso V. Hoy es tu día. Te celebramos. Te amamos. Te respaldamos para siempre. Feliz feliz cumpleaños", fueron las dulces palabras que Kobe le dedicó a su mujer, acompañadas con una imagen de un ángel sosteniendo a Vanessa. En un conmovedor mensaje, ella expresó lo agradecida que se sentía por estar con sus tres hijas —y lo mucho que extraña tanto a su marido como a su pequeña Gianna, quien falleció con su padre en un accidente aéreo a finales de enero. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Extrañando al amor de mi vida y a mi dulce y pequeña Mamacita, una Tauro como yo. Agradecida de despertar al lado de mis 3 dulces chicas hoy. Ojalá estuviéramos todos juntos”, fueron las palabras con la que concluyó el mensaje la viuda de Bryant, utilizando la etiqueta "mi deseo de cumpleaños”. Es el primer cumpleaños de Vanessa que ella y sus tres hijas —Natalia, Vianka y Capri— celebran sin la presencia de Bryant y la joven Gigi, quien habría cumplido 14 años el 1ro de mayo. Vanessa también le dedicó en un emotivo mensaje a su hija en el día de su natalicio en el que expresó lo mucho que extrañaba su sonrisa, sus abrazos y todo lo que la hacía especial. "Te quiero tanto", le escribió su mamá.

