La viuda de Kobe Bryant demanda a la compañía dueña del helicóptero en que murieron su esposo y su hija Vanessa Bryant acusa en una demanda presentada en California que la compañía dueña del helicóptero actuó con negligencia. La viuda de Kobe Bryant llevará a los tribunales de justicia a la empresa propietaria del helicóptero en que perecieron su marido, su hija Gianna y otras siete personas cuando se estrelló cerca de Los Ángeles el mes pasado. De acuerdo TMZ, el equipo de abogados de la viuda Vanessa Bryant alega que la compañía Island Express Helicopters fue negligente y puso en peligro la seguridad de los tripulantes al permitir que el piloto, Ara Zobayan, despegara en condiciones climáticas cuestionables. La demanda señala que Island Express solo podía volar bajo las reglas de vuelo visual y las condiciones el día del accidente no eran propicias para tal vuelo debido a que la niebla era extremadamente baja y el piloto carecía de visibilidad, según TMZ. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom De acuerdo al diario Los Angeles Times, la querella presentada en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles sostiene que el fallecimiento de Bryant "fue resultado directo" de las acciones negligentes del piloto porque despegó en condiciones de niebla que obligaron a otros de sus colegas a quedarse en tierra. La familia Bryant considera que el piloto también falló en monitorear y evaluar las condiciones meteorológicas antes de despegar y durante el vuelo y que, además, supuestamente iba a 180 millas por hora en medio de una densa niebla, por lo que no pudo mantener el control del helicóptero y terminó estrellándose en las colinas de Calabasas, CA, el pasado 26 de enero, según TMZ. Image zoom La demanda también señala, siempre según TMX, que el piloto de 50 años fue sancionado hace cinco años por la Administración Federal de Aviación (FFA, por sus siglas en inglés) por violar los mínimos de la regla de vuelo visual al volar en un espacio aéreo de visibilidad reducida.

