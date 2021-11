Vanessa Bryant deberá entregar récords médicos sobre su salud mental Un juez de California dio la orden como parte de la demanda interpuesta por la viuda de Kobe Bryant en contra del Condado de Los Angeles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Un juez de California ordenó a Vanessa Bryant y a su terapeuta entregar los récords médicos sobre la salud mental de la viuda de Kobe Bryant, como parte de la demanda interpuesta contra el Condado de Los Angeles. Vanessa deberá entregar su historial psicológico de los últimos cuatro años a más tardar el 29 de noviembre, reportó People. Esta moción se da luego de que el juez negara la petición del Condado de someter a la demandante a una evaluación psiquiátrica, para comprobar si, en efecto, las fotografías filtradas del accidente donde murieron su esposo y su hija Gianna, le causaron sufrimiento emocional, como afirma en la querella. En la demanda interpuesta en septiembre del 2020, Vanessa Bryant asegura haber sufrido daños emocionales y angustia mental tras enterarse de que varios oficiales del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles tomaron fotos explícitas de las víctimas y las compartieron con gente no autorizada. En ese momento, el sheriff Alex Villanueva confirmó a la prensa que solamente la oficina del forense y los investigadores de la Junta Nacional de Transporte tenían permiso para fotografiar la escena del incidente. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En su reciente declaración, la madre de Natalia, Bianka y Capri, testificó que sufría de depresión y problemas para dormir. "El impacto del accidente fue tan dañino, no entiendo cómo alguien no tiene respeto por la vida y compasión, y elige la oportunidad para tomar fotografías de los cuerpos sin vida de individuos indefensos para su enfermizo entretenimiento", expresó Vanessa. Por su parte, el condado está cuestionando la declaración de la viuda, disputando que dichas acciones le hayan causado el supuesto sufrimiento emocional que alega tener y por el cual busca una remuneración monetaria. En la demanda, Vanessa alega que oficiales del departamento del sheriff habrían propagado públicamente las fotografías, aún después de que ella realizó una petición personal para evitar que la escena del accidente fuera fotografiada. De acuerdo a la querella, por lo menos 10 miembros de la agencia obtuvieron imágenes de los restos de las víctimas, las cuales compartieron con personas que no tenían uso legítimo gubernamental de las fotos. "La [demanda] es para responsabilizar, proteger a las víctimas y asegurarse que nadie tenga que lidiar con este tipo de conducta en un futuro", comentó un vocero de la familia a People el año pasado. "Cuando una familia sufre la pérdida de seres queridos, tienen el derecho que sean tratados con dignidad y respeto. Los oficiales, en este caso, traicionaron esa confianza sagrada". Además de Kobe y su hija Gianna, de 13 años, en el accidente aéreo también fallecieron Payton Chester, Sarah Chester, Alyssa Altobelli, Keri Altobelli, John Altobelli, Christina Mauser y el piloto Ara Zobayan. El juicio está pautado para el 22 de febrero del 2022.

