Vanessa Bryant continúa con una tradición familiar recordando a Kobe y Gigi La viuda del basquetbolista compartió divertidos momentos de sus vacaciones con sus hijas, pero la felicidad no estuvo completa sin los dos miembros de la familia que fallecieron en el 2020. Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A un año de la trágica muerte de su esposo, el basquetbolista Kobe Bryant junto a su hija Gigi, Vanessa Bryant continúa la tradición familiar de llevar a sus hijas de paseo al que fue un lugar muy especial para la pareja. La madre de Natalia, de 18 años; Bianka, de 4; y Capri, de 1, empacó maletas y se llevó a su tropa a disfrutar de la nieve, como solía hacerlo con el deportista durante esta época del año para crear inolvidables recuerdos con las niñas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A través de una serie de fotografías y videos, Vanessa compartió sus aventuras de invierno en las que estuvo acompañada por el basquetbolista español Pau Gasol y su familia. "El mismo parque de tubos al que Kobe y yo traíamos a nuestras niñas cuando eran pequeñas", escribió esta junto a varios videos y fotografías. "Kobe y yo solíamos competir bajando esta colina sobre nuestros estómagos (yo hacía trampa totalmente y me lanzaba primero, y él siempre ganaba [cosas de] la gravedad)". Aunque la familia compartió momentos de risas y felicidad, Vanessa no pudo evitar comentar en sus redes que extraña a su esposo e hija. "Extrañando a mis bebés. Deseando que Kob y Gigi estuvieran con nosotros", escribió en su galería de fotos. Sin embargo, la viuda de 38 años reveló que tanto padre como hija estuvieron presentes de alguna manera en sus aventuras, asegurando que la pequeña Capri —o Koko Bean, como la llama de cariño— es una réplica de su papá y su hermana. "La gemela de papá y Gigi. (Capri camina como Kobe y Gigi también)", escribió junto a un video de la pequeña. Además, presumió una foto de Bianka portando los protectores de nieve de su fallecida hermana. El pasado martes, Vanessa recordó a Kobe y Gigi en su primer aniversario luctuoso compartiendo una carta escrita por la mejor amiga de su hija. "Extraño tanto a mi bebé y a Kob-Kob también. Jamás entenderé porqué/cómo pudo pasar esta tragedia a seres humanos tan hermosos, dulces y maravillosos. Aún no se siente real", escribió junto a la carta. "Kob, lo hicimos bien. Gigi, aún me haces sentir orgullosa. ¡Los amo!". Kobe y Gigi junto a otras siete personas perdieron la vida en un accidente aéreo en Calabasas, California, el 26 de enero del 2020.

