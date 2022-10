Vanessa Bryant se derrite ante tierno gesto de Bad Bunny en su concierto en L.A., "¡Gracias, Benito!" El intérprete puertorriqueño apareció en escena usando una prenda con mucho significado para el campeón de la NBA Kobe Bryant y su hija Gianna, fallecidos en un accidente hace dos años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Vanessa Bryant con Bad Bunny Credit: IG/Vanessa Bryant El 26 de enero del 2023 se cumplirán ya, increíblemente, tres años del fallecimiento del campeón de la NBA Kobe Bryant y su hija Gianna Bryant, quienes fallecieron en un accidente de helicóptero ocurrido en Calabasas, California. La herida que deja su partida ha dado lugar a un proceso de sanación, primeramente, para su viuda, la mexicoamericana Vanessa Bryant, y su familia, así como a múltiples proyectos caritativos para mantener vivo el legado y la memoria de su marido e hija.

Es algo que el puertorriqueño Bad Bunny tiene presente y que quedó patente cuando le extendió una invitación especial a Bryant para acudir al concierto que ofrecería este sábado en el SoFi Stadium de Los Ángeles, CA, donde preparaba un homenaje al exjugador de los LA Lakers y a su hija con un gesto sumamente especial. "Gracias por regalarnos tu canción "6 Rings" y gracias por invitarnos a tu concierto de anoche. Lo pasamos súper bien.", exclamó ella al compartir un un post sobre la increíble experiencia y el homenaje rendido por el artista a Kobe y Gianna. "¡Amé ver el brazalete de mi [hija] Gigi en tu muñeca durante el concierto! ¡Nos trajo sonrisas a todos! ¡Gracias, Benito!". Posteriormente Bryant se apoderó de sus redes para compartir videos y fotos tras bambalinas del concierto acompañada del cantautor y reconocer una vez más el tierno gesto que tuvo con su querida Gigi. Bad Bunny usando el brazalete rojo de la Mamba & Mambacita Foundation en su mano izquierda: Bad Bunny Credit: IG/Vanessa Bryant Bryant presenció el concierto desde un palco VIP donde acompañada por un puñado de personas —según reporta el portal TMZ— bailó y se emocionó con las canciones del Conejo Malo. Cardi B también hizo una aparición especial durante el concierto sold out en Los Ángeles: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Dichos brazaletes fueron creados para recaudar fondos a beneficio de la Mamba & Mambacita Sports Foundation que apoya programas para comunidades de bajos recursos y fue creada en honor a Bryant y su querida Gigi. Según reporta PEOPLE el brazalete fue creado en mayo del 2020 por el cumpleaños de la menor. "Gianna amaba usar un moño rojo en todas sus fotos escolares", exclamó en ese entonces Bryant. "el rojo significa amor y vida".

