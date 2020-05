La viuda de Kobe Bryant comparte por primera vez el último logro de su esposo Incluso las buenas noticias están teñidas con un velo de dolor para Vanessa Bryant, a causa de la trágica ausencia de su querido esposo, el gran amor de su vida, y su pequeña Gigi. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Qué año tan difícil ha de estar enfrentando Vanessa Bryant... Después de perder a su esposo Kobe Bryant y a su hija Gianna de forma tan abrupta en un terrible accidente de helicóptero, tiene que llevar su duelo envuelta en los recuerdos del pasado, mientras trata de sacar adelante a sus tres hijas en medio de una pandemia mundial. Sabemos, gracias a su cuenta de instagram, que esta valiente mamá guarda vivo el recuerdo de su esposo y su hija, a quienes sin duda tiene y tendrá presentes cada día de su vida. En su último post, la viuda de Kobe Bryant compartió por primera vez la portada del último libro creado por su difunto esposo y que saldrá al mercado a finales de julio. Como siempre hizo, el ídolo del baloncesto buscó una vez más la forma de inspirar a otros con su última aventura artística que está a punto de ver la luz y que sin duda tendrá a su esposa muy emocionada, aunque con un sabor agridulce por el dolor de su ausencia. “Ya sea un ganso o un cisne, tengo alas y puedo volar”. Les presento Los Gansos Nunca serán Cisnes, una de mis novelas favoritas creada por mi marido, Kobe Bryant. Los lectores podrán conocer a su último personaje, Gus Bennett, un nadador que sueña con las olimpiadas y que debe enfrentar grandes retos para vencer en la alberca. La historia describe a la perfección la naturaleza sanadora que yace en los deportes. Saldrá el 21 de julio, pero ya pueden ordenarlo en granity.me/geese” SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hace apenas una semana, la viuda de Kobe compartía otra lectura en la que seguramente trataba de acercarse al recuerdo de su esposo. Otra de sus obras, Epoca the Tree of Ecrof, publicada en noviembre del año pasado y que el jugador de los Lakers dedicó a su esposa: “Para Vanessa. Gracias por ser la voz realista del soñador que hay en mí”. Ella escribió bajo la dedicatoria: “Siempre aprendiendo del mejor. Mi Bu-Bú, mi soñador...” y añadió el símbolo de lectura, un emoji con forma de libro. Kobe Bryant perdió la vida con tan solo 41 años y su hija Gigi habría cumplido 14 este mes.. Vanessa Bryant no lo tiene nada fácil, pese a todas las bendiciones que le ha brindado la vida.

