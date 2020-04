Vanessa Bryant celebra el lanzamiento del nuevo libro de Kobe Bryant La viuda del basquetbolista Kobe Bryant no cesa sus esfuerzos por continuar el legado de su esposo y cumplir con los sueños que dejó pendientes, tal y como publicar un nuevo libro destinado a empoderar a jóvenes atletas. By Isis Sauceda/Los Angeles ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print A dos meses de la muerte de Kobe Bryant, su viuda Vanessa Bryant tiene un nuevo motivo para sonreír: con bombos y platillos ha anunciado la publicación del segundo libro de la serie The Wizenard Series: Season One que el baloncestista escribió junto a su co-autor Wesley King. A través de sus redes sociales, Vanessa presentó la nueva novela que sigue la saga del primer libro de su esposo y King. Ese tomo se enfocó en un amante del basquetbol cuyo futuro se ilumina con la llegada de un nuevo entrenador. “¡Bienvenidos a Dren! Esperamos que estén listos para ponerse al día con los West Bottom Badgers para otra mágica temporada de basquetbol”, escribió Vanessa en su cuenta de Instagram junto a la imagen del nuevo libro. Este lanzamiento hace realidad otro de los sueños que el fallecido basquetbolista tenía planeado cumplir este año. Según King, Kobe deseaba ayudar a sus jóvenes lectores a cambiar sus vidas por medio de sus historias. “Estaba realmente enfocado en cambiar la vida de los niños y empoderar a la siguiente generación de jóvenes atletas, especialmente [las atletas] femeninas”, dijo King a PEOPLE, tras la muerte del jugador del equipo Lakers de Los Angeles. “Decía: ‘Si un niño coge este libro y encuentra la fe en sí mismo para perseverar, hicimos nuestro trabajo’. Estamos haciendo esto por ese niño”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN King agregó que Kobe, además de ser un dedicado padre de familia, sentía especial pasión por ayudar a los niños a mejorar su futuro. “Su familia siempre estaba primero. Lo supe a los cinco minutos de conocerlo”, dijo King. “Sus hijas siempre salían a relucir, siempre me llamaba cuando iba a recogerlas [de la escuela]”. Kobe falleció a sus 41 años en un trágico accidente aéreo junto a su pequeña Gigi Bryant, de 13 años, y otros siete pasajeros que viajaban en un helicoptero en el sur de California en enero. Advertisement

