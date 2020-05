Piñata, regalos, flores... Así fue el primer cumpleaños de Vanessa Bryant sin su esposo e hija La viuda de Kobe Bryant celebró su 38 años rodeada de amor y muchas sorpresas de sus seres queridos. Así fue su espectacular fiesta de cumpleaños. Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Acaba de cumplir 38 años y, sin duda, para Vanessa Bryant ha sido el cumpleaños más triste de su vida. Lo ha hecho sin sus dos grandes amores, su difunto esposo Kobe Bryant y su amada hija Gianna. A pesar de su ausencia, no ha faltado la fiesta y con ella un montón de momentos memorables donde estuvieron presentes estas dos bellas almas. A la celebración, que compartió en las redes, no le faltó detalle. Piñata, regalos, un menú delicioso y amor, mucho amor pues estuvo acompañada de sus seres más queridos, esas tres preciosas hijas que le dejó el inolvidable jugador de baloncesto. El hogar de Vanessa se llenó de adornos florales para dar la bienvenida a este día tan especial. "Gracias a mis chicas por encargar estas flores y piñatas para mamá", escribió agradecida junto a esta imagen de la felicidad. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A pesar del dolor de la ausencia, también hubo momentos maravillosos y sorpresas inolvidables que la cumpleañera quiso compartir en sus historias de Instagram. Image zoom Vanessa Bryant Image zoom Vanessa Bryant Image zoom Image zoom Estos son tan solo algunos de los detalles que sus hijas, su gente querida y amigos de la familia quisieron brindarle. Entre ellos, el jugador de baloncesto, amigo y compañero del alma de su marido, Pau Gasol. Aunque faltaban sus dos soles, Vanessa les tuvo muy presentes con dedicatorias y recuerdos de ambos en vida, como la bebida que siempre le pedía su marido en la mañana en este día tan importante. Siempre con sus ángeles en el corazón.

