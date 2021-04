Así de tierna celebró Vanessa Bryant su 20 aniversario de boda... Sin Kobe. La esposa del ídolo del baloncesto expresó su amor eterno por el padre de sus hijas con esta bella declaración. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Vanessa Bryant celebró hoy una muy difícil fecha: la del aniversario de su matrimonio. Este domingo, la pareja habría celebrado sus veinte años de casados si su esposo, Kobe Bryant, todavía viviera. El pasado mes de enero se cumplió un año de la desgarradora noticia en la que el mundo supo que el ídolo del baloncesto había fallecido junto a la segunda hija de la pareja, la jovencita Gianna, en un terrible accidente de helicóptero que terminó con la vida del grupo de personas que iba a bordo del aparato siniestrado. En un día tan especial como hoy, la viuda de Kobe recordó a su marido desde sus historias con una foto del día en que se dieron el sí, quiero sobre la que Vanessa escribió: "feliz aniversario, bebé. Te amo". La música elegida para acompañar la bella imagen, fue una tierna balada de Lenny Kravitz. "Yo te pertenezco y tú me perteneces a mí, haces que mi vida sea completa…", dice la letra de la romántica canción. Vanessa Bryant Kobe Bryant Boda Credit: IG Vanessa Bryant SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También quiso compartir en su muro la tierna foto de su beso de boda, en el que una entregada Vanessa Bryant, vestida de novia y con velo incluido, rodea con sus brazos el cuello del amor de su vida, fundida en un romántico beso, mientras que su esposo le toma por la cintura. "Feliz aniversario, baby. Te amo. Veinte años…", escribió junto a un corazón rojo y la mención de la cuenta de Instagram del ídolo del deporte fallecido. También compartió un video en el que, parte de una famosa entrevista, la leyenda del baloncesto se expresa así de su mujer: "Mi esposa Vanessa es genial, la pasamos muy bien juntos, la amo muchísimo y además, somos mejores amigos, qué bendición…", decía con una dulce expresión Kobe Bryant en el clip. "Te amo ahora, siempre y para siempre", escribió la joven viuda bajo el tierno comentario de su esposo. En pocas horas, el video contaba con más de dos millones de reproducciones…

