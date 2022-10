Famosa actriz y presentadora comparte su historia de maltrato: "Me quebró una costilla" Vanessa Arias, intérprete de telenovelas como La tempestad, Abismo de pasión y Velo de novia, dio a conocer su desgarrador testimonio vivido con uno de sus novios. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ocurrió hace 20 años, pero no ha sido hasta ahora que la actriz Vanessa Arias se ha atrevido a dar los detalles de uno de los episodios más duros de su vida: fue víctima del maltrato por parte de una de sus parejas. "Fui muy afortunada porque pude haber sido parte de las estadísticas de las mujeres muertas", confesó en su programa Siéntese quien pueda. Era el año 2002 y reconoce que sentía el miedo a estar sola. Con los ojos empañados de lágrimas y un gesto todavía de terror por lo vivido, la intérprete mexicana relató un suceso que la marcó para siempre. Vanessa Arias Vanessa Arias | Credit: (Photo by Jose Devillegas/Getty Images) Corría el 24 de diciembre del 2002, Vanessa tenía que coger un vuelo temprano y despertó a su pareja. Lo que ocurriría después será algo que jamás olvidará. "Me empujó por las escaleras y me pateó en el suelo, me quebró una costilla", empieza su duro relato. Aunque intentó denunciar el hecho, al llegar al centro de policía escuchó lo que una oficial dijo a dos mujeres víctimas de maltrato: "Pues qué habrán hecho para que sus maridos las golpeen así". Fue entonces que la actriz de Velo de novia y La tempestad se levantó y se fue, sin llegar a demandar a su entonces pareja. Reconoce que fue un grave error. La relación era tóxica, de idas y venidas constantes. "Terminamos como siete veces, en las cuales el se salió de la casa, rentaba otro departamento, pero a la semana estaba otra vez en mi casa, era más el amor que sentía por esta persona que el dolor de cuando me pegaba", describe. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Reconoce que le tenía el cerebro comido y que, por tanto, sentía que todo lo que le decía se lo merecía. "Me ponía frente al espejo y me decía que era una mujer muy fea y que si estaba conmigo era por lástima, que nunca nadie me iba a querer", recuerda con dolor. Necesitó mucho tiempo de terapia y ayuda sicológica para salir adelante. A día de hoy, asegura no haber perdonado a este actor de telenovela de quien prefirió no revelar su nombre. Este fue su mensaje a las mujeres que pasan por lo mismo que ella. "Tengan el valor de salir adelanta y hagan lo que yo no hice, denunciar y contárselo a todas las personas que están en su alrededor, siempre hay un mañana y un después, nuestra vida no se acaba ahí", concluyó.

