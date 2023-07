Hija de Carlos Villagrán Kiko, sufre grave enfermedad: "La vida te puede cambiar en un segundo" Vanesa, la hija menor de Carlos Villagrán Kiko, dio a conocer que está atravesando por un importante conflicto de salud. Ella misma contó lo que le sucede. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El sábado 20 de julio de 2023, Vanesa Villagrán, hija menor de Carlos Villagrán Kiko, dio a conocer que padece cáncer y relató a detalle cómo se encuentra. "El 6 de Junio me diagnosticaron cáncer, no lo podía creer, dos cirugías y aún no lo creía, para mí y mi familia fue muy sorpresivo", mencionó en un extenso escrito que dio a conocer en su cuenta de Instagram. "Vi como seis oncólogos, no salía del hospital, de informarme, de estudios de todo tipo de consejos, de videos, no sabía dónde refugiarme, me sentí tan perdida" La mujer de 40 años continúó. "Una vez más tenía que enfrentarme ahora a esta prueba de Dios y aceptarla. Aprendí a meditar, hablar con mi cuerpo, cambié mi alimentación y hasta el agua. Era como una pesadilla de la cuál no sabía si despertaría", agregó. "La vida te puede cambiar en un segundo, las acciones valen más que mil palabras..!! Quien tiene ganas de verte, hace lo imposible por hacerlo. La salud es lo más importante. No reprocho nada y estoy muy agradecida por todo el amor y cariño que recibo de mi familia. Carlos Villagran Kiko Credit: Paul Archuleta/FilmMagic/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La hija del famoso, quien también es madre de una niña, explicó que ha "su familia completa aha estado al pendiente de mí" y el actor le ha brindado todo su apoyo. "Mi papá Carlos Villagrán a distancia diario me habla por teléfono, lloramos pero está 100% al tanto de todo y hablando con doctores para que me ayuden. Antes de irse me dijo que contaba 100% con su apoyo, me dice que todas las noches pide por mi. ¡Te amo!", reveló. Vanesa Villagrán explicó cómo va en este proceso. "Ahora me encuentro bien, recibo mis quimioterapias y ¡a darle! Todo positivamente", mencionó. 2Si alguien pasa por esto igual puedo aconsejarlos, escucharlos, y darles mucho ánimo. !Los amo!".

