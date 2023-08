Hija de "Kiko" reaparece al lado de su padre tras revelar su lucha contra el cáncer Vanessa Villagrán, hija del actor Carlos Villagrán, reveló su diagnóstico a finales de julio. Habla sobre su tratamiento y cómo se encuentra. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Carlos Villagran Kiko y su hija Vanesa Villagran Credit: IG/Vanesa Villagran El 28 de julio pasado Vanesa Villagrán, hija del actor Carlos Villagrán —conocido por todos por su personaje como Kiko en El Chavo del 8— sacudió a las redes al revelar su diagnóstico de cáncer de mama. "No lo podía creer, 2 cirugías y aún no lo creía, para mi y mi familia fue muy sorpresivo", exclamó en aquel entonces la modelo de Onlyfans de 40 años y madre de una hija por medio de sus redes. Desde entonces se ha dedicado a documentar su progreso en redes y los tratamientos que sigue, incluyendo quimioterapias y otras curas "alternativas". Este lunes Villagrán compartió una foto de su reencuentro con su padre tras hacer las devastadoras noticias del conocimiento público. "Te fuiste cuando justo me detectaron cáncer, antes de irte me dijiste: ahora voy a trabajar con más ganas para ayudarte yo te voy apoyar", exclamó la rubia al posar al lado de su padre. "Ahora que estás aquí, como ya te lo dije, me inyectas vitamina y paz en todo sentido, me siento completa y hasta lo de mi caída de cabello se me olvidó solo con tu presencia", prosiguió. "Tú, mi mamá, mi hija y mi hermano han sido escenciales para sentirme motivada, para sentirme feliz y para echarle ganas; Juntos y de la mano vamos a superar todo esto. TE AMO". Carlos Villagran Kiko y su hija Vanesa Villagran Credit: IG/Vanesa Villagran SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En un video de sus historias de Instagram Villagrán contó que iba camino a ver a su padre y que le llevaba un jugo de zanahoria, remolacha, jengibre y cúrcuma. "A mí me da mucha energía y me siento muy bien; para las defensas es saludable y ahora quiero que todo mundo se lo tome y pues, lo quiero consentir', exclamó Villagrán compartió este video para compartir sus reviews de pelucas, ahora que ha perdido el cabello a causa de su tratamiento. "Esto es lo cool de no tener cabello": En otro video que se puede observar en sus historias de Instagram Vanesa asegura seguir "un tratamiento alternativo". "La verdad yo se las recomiendo porque yo me he sentido muy bien", aseguró al mencionar el nombre de la doctora que la está ayudando a base de una dieta especial y otros remedios. Vanesa cuenta con más de 10,000 seguidores en OnlyFans y además funge como manager de su padre, según aseguran fuentes. Su hermano Gustavo Villagrán, es un empresario que vive en el estado mexicano de Querétaro donde fue Candidato a Diputado Local por el Distrito 13 en las elecciones del 2021. Carlos Villagrán tiene seis hijos en total.

