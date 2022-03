Exclusiva: Vanesa Martín revela que la difícil decisión que la ayudó a triunfar Para lograr el éxito, Vanesa Martín tuvo que tomar acciones que no han sido sencillas, pero al final le han permitido cumplir sus sueños. Ahora nos cuenta su historia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Para lograr los sueños, en ocasiones se deben hacer grandes sacrificios. Eso le ocurrió a Vanesa Martín, quien decidió dejar todo lo que amaba y conocía para lograr un lugar en la música. "Para mí, haberme ido a vivir a Madrid hace 17 años, puedo decir que casi 18, fue una decisión que me cambió la vida completamente porque empecé a tocar en los locales de música en directo, en el circuito de cantautor", reveló para People en Español. "A partir de ahí, se fijó la discográfica en mí y al año ya estábamos sacando mi primer disco Agua. Entonces, tomar aquella decisión y dejar Málaga, mi familia, amigos y, en ese momento, tenía un noviecito. Todo lo dejé atrás", continuó. "En España, en aquel momento estaba recién explotando el fenómeno de [el reality de canto] Operación Triunfo; entonces, ninguna discográfica se atrevía a fichar a ningún talento porque estaba todo focalizado en Operación Triunfo; aún así, seguí mi camino y gracias a eso estoy aquí el día de hoy y me alegro muchísimo de haberme atrevido". Si bien, la intérprete de "Arráncame" sabe que hizo lo correcto para su desarrollo profesional no deja de considerar que su "mayor reto ha sido estar tanto tiempo alejada de los míos" porque "siento que el tiempo pasa demasiado de prisa y que nos perdemos muchas cosas". Pese a ello, está feliz de desarrollar plenamente su trabajo y sabe el compromiso que tiene. Es una responsabilidad con el público, porque entre más años pasan, siempre pensaba que, cuando te subes a un escenario, los nervios se calmarían y me he dado cuenta que no solo no se calman, sino que, jodidamente, van para peor porque, claro, tienes una responsabilidad mayor". La compositora también tiene claro el nivel de penetración que tiene en quienes la escuchan, particularmente, los niños y jóvenes. Por ello, sabe que debe cuidar el contenido de sus temas. "En uno de los discos noté un cambio increíble, había muchos niños y muchos adolescentes que venían a los conciertos; ahí me di cuenta que, efectivamente, las letras tienen un mensaje porque, de repente, veía a niños de 12, 13 años cantando canciones muy adultas, profundas, o no muy adultas pero con cosas que ellos todavía no han vivido", relató. Vanesa Martín Credit: Cortesía: Warner Music SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Ahí fui muy consciente del lenguaje y el cuidado de la palabra y cómo acercarse a ese público con un mensaje", agregó. "Te das cuenta que la música tiene una gran responsabilidad. Es compromiso y una complicidad, si es que cabe". Ahora, la también poeta española, tras detener sus presentaciones en Estados Unidos a causa de la pandemia, regresa a dar una su primera gira por diversas ciudades, como Nueva York (12 de mayo), Washington (13 de mayo), Miami (15 de mayo), Los Ángeles (18 de mayo) y San Francisco (19 de mayo). Ofrecerá un concierto de dos horas donde, además de presentar su disco más reciente titulado Siete veces, cantará sus temas representativos y tendrá algunos invitados. "Vamos a fluir y a gozarlos", aseguró. "[Sugiero] vivir en la mayor expresión que significa esa palabra. Amar con si fuera la última cosa que hagamos y tener empatía para entender al otro siempre, que eso hará un mundo muchísimo mejor", Vanesa Martín Vanesa Martín Credit: Cortesía: Warner Music "La gente que viene a un concierto mío sale medio depurada o depurado del día a día, de la rutina; sale con la energía fresca. Es un concierto que pasa por el amor en todas sus dimensiones, de la pérdida, del adiós, de la pasión, del aquí, del ahora, de los sueños, de los deseos más primarios y más humanos, y del sentido del humor también, de la ironía de la vida. Reímos, lloramos, nos enamoramos", mencionó. "Hay mucha gente que se ha enamorado en mis conciertos, gente que después de uno de mis conciertos, me ha confesado, que ha encargado un bebé". Vanessa Martín ya prepara el que será su nuevo material discográfico. "[Sugiero] vivir en la mayor expresión que significa esa palabra. Amar con si fuera la última cosa que hagamos y tener empatía para entender al otro siempre, que eso hará un mundo muchísimo mejor", concluyó.

