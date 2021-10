Vandalizan y quitan estatua de Eugenio Derbez en Acapulco, México Hace unos días, colocaron una estatua de Eugenio Derbez en una localidad mexicana. Sin embargo, parece no haber sido del agrado de la población que se pronunció de diversas formas en contra. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado 9 de octubre, la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero quiso honrar a Eugenio Derbez con una estatua de su imagen "en agradecimiento a su aportación a la difusión de Acapulco en el mundo", según se lee en la placa de escultura. Así, la efigie fue posicionada frente a un hotel, incluso, la glorieta donde está posicionada también llevaría su nombre. Contrario a lo que las autoridades del gobierno estatal de Héctor Astudillo pensaban, los pobladores se quejaron a través de redes sociales; incluso, vandalizaron la estatua como una muestra de desapruebo a su acción. "Ya ves lo que es ser un comediante mediocre de Televisa con enormes relaciones públicas y palancas. Juan Gabriel, Luis Miguel, o cualquier personaje de la conquista merecen mil veces más una estatua, ojalá los malandros de la zona hagan su trabajo", mencionó un usuario en Twitter. Ante la inconformidad, el director de Instituto Municipal de Planeación, Yair García Delgado, aseguró que si la sociedad lo solicitaba, se hará el retiro correspondiente. "Quien siempre tiene la última palabra es la ciudadanía y en ese sentido, nosotros estaríamos entablando una comunicación institucional con la comunidad cultural y la sociedad civil que se quiera integrar a efecto de darle una orientación mejor a esa estatua", mencionó a un medio de comunicación local. Eugenio Derbez SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ante ello, los pobladores se pronunciaron a favor de quitarla. "No debemos permitir estos abusos de poder. Colocar estatuas de personajes que nada abonan a la cultura y a las buenas costumbres. Me uno a la petición de que sea retirada de inmediato", fue uno de los comentarios. Tras las agresiones contra la estatua se procedió a sacarla del lugar. Aún se desconoce si será posicionada en otra ubicación o la guardarán de manera permanente. Mientras tanto, Eugenio Derbez se ha mantenido en silencio sobre esta polémica.

