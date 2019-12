Las fotos más románticas de Valeria Vera, la actriz de Betty en NY, con su esposa By Alma Sacasa ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Instagram Lucía Cano La pareja empezó su relación hace tres años y constantemente muestran su amor en las redes sociales. Estas son algunas de sus fotos más románticas que han compartido. Empezar galería ¡Que viva el amor! Image zoom Instagram Lucía Cano Valeria Vera y Lucía Cano son pareja desde hace tres años. 1 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Amor profundo Image zoom Instagram Lucía Cano La actriz y la publicista constantemente comparten fotos amorosas en sus redes sociales. 2 de 10 Applications Ver Todo ¡Muchas felicidades! Image zoom IG/Valeria Vera La pareja se casó el pasado verano. 3 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Viernes de amor Image zoom IG/Valeria Vera "Elige a alguien que te confronte y a quien puedas pedirle ayuda. Elige a quien vaya a escucharte y haga lo posible por entenderte. Elige bien con quién vas a compartir tu vida, porque no cualquiera observa con amor tus recaídas y te mira con admiración al levantarte. TE AMO es un conjunto y elegí muy bien", expresó la actriz en un mensaje en las redes. 4 de 10 Applications Ver Todo Amor en flor Image zoom IG/Valeria Vera "Todas las flores que salen a endulzar los amores y despiertan mis ilusiones... Compartan a su amor la canción que le dedican", aconsejó la mexicana en otro mensaje. 5 de 10 Applications Ver Todo Recuerdos amorosos Image zoom IG/Valeria Vera "Aquí cumplíamos un mes y hoy cumplimos 3 años.Y honestamente me sobra muchísimo amor y buena voluntad para la vida que nos espera", compartió Valeria Vera en el aniversario de su relación. 6 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement ¡Besos! Image zoom IG/Valeria Vera "Besar a esta mujer le pone más color a todo. Pónganse a besar y cállese. Te amo @luccano", dijo. 7 de 10 Applications Ver Todo En Nueva York Image zoom IG/Lucía Cano "Adios terrícolas 👾 nos mudamos de planeta... y con esta foto cierro nuestro hermoso viaje a Los Niuyors", compartió la publicista. 8 de 10 Applications Ver Todo Muy sonrientes Image zoom IG/Lucía Cano "Mi mejor equipo @valerozavera orgullosa de ti y de nosotras. Aprendiendo a trabajar y construir juntas... y extrañando esos helados de la tienda sueca con diseños modernos y accesibles que muchos conocen jajajaj pero como no me pagan no les doy publicidad", comentó con humor Cano en este mensaje. 9 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Dúo dinámico Image zoom IG/Lucía Cano "Mi mejor equipo @valerozavera ... se vienen cosas ching*nas estén pendientes 👀", apuntó con mucha intriga Cano. 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

Las fotos más románticas de Valeria Vera, la actriz de Betty en NY, con su esposa

