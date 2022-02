Hija de Aida Cuevas sufre grave accidente Valeria, la hija menor de Aida Cuevas, tuvo un fuerte accidente automovilístico. La cantante da detalles de lo ocurrido y explica cuál es el estado de salud de la joven. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 2 de febrero de 2022, Valeria, la hija menor de Aida Cuevas sufrió un fuerte accidente automovilístico mientras transitaba por las calles de la Ciudad de México. Fue la cantante quien dio a conocer la noticia. "Saludándolos, diciéndoles que ayer fue un día muy pesado para mí", mencionó en un video que dio a conocer en su cuenta de Instagram. "Valeria ayer tuvo un accidente automovilístico muy fuerte, tan fuerte que el carro fue pérdida total", explicó. "Ella está bien, afortunadamente tiene un esguince de cuello en segundo grado, pues ya saben el pavor llegaron bomberos. Venía en un auto chiquito, entonces toda la gasolina se salió, llegaron los bomberos. Llegó la ambulancia para auxiliarla terminamos en el hospital, por supuesto, fue un día bastante pesado". La intérprete de música vernácula relató que el accidente "estuvo muy fuerte, pero podemos contarlo". La joven, quien está usando un collarín rígido. Tendrá que estar en proceso de recuperación por 15 días. Aida Cuevas y su hija Valeria Credit: Aida Cuevas Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La ganadora del Grammy Latino, además de aclarar que "dentro de todos los males, está bien mi hija", reveló que ha iniciado el año con otras situaciones de salud, debido a que diversos miembros de la familia se contagiaron de COVID-19. "Rodrigo [mi hijo] con COVID, toda la familia con COVID. Estamos empezando un año que, la verdad, tenemos que cuidarnos todos, no nada más de este bicho, sino de tantos accidentes que se producen en un minuto y que nos puede costar la vida", mencionó. Aida Cuevas se retirará de las redes sociales por un tiempo para dedicarse al cuidado de Valeria.

