Valeria Duque rompe el silencio y cuenta su verdad sobre la supuesta relación con Rauw Alejandro Después de recibir insultos y acusaciones, la modelo ha compartido un comunicado. "Hoy decido escribir por si puedo generar consciencia". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Después de 24 horas de rumores, suposiciones y señalamientos, Rauw Alejandro decidió lanzar un comunicado en sus redes para dejar claro que su ruptura "no fue por culpa de terceras personas" y que su relación con Rosalía, a quien estuvo unido y comprometido, fue "la historia más real de amor". Entre los bulos que se crearon y divulgaron en las redes sociales, fue una supuesta relación entre el intérprete de "Te felicito" y "Playa Saturno" con Valeria Duque. Ahora ha sido la modelo colombiana quien ha publicado un escrito por el mismo medio, aclarando todo lo que se ha dicho al respecto. La también joven periodista rompía el silencio tras ser víctima de fuertes acusaciones y acoso en las redes al darse a conocer una noticia que define como totalmente "falsa". Valeria Duque Valeria Duque lanza comunicado | Credit: IG/Valeria Duque Rauw Alejandro: (Photo by Pierre Suu/WireImage) "Hoy decido escribir por si puedo generar algo de consciencia pues nos falta evolucionar mucho como sociedad. Tantas cosas importantes que pasan en el mundo, tanto que podemos construir, aprender y ayudar a los demás por este medio y, en cambio, veo lo fácil que es destruir y atacar difundiendo información engañosa y malintencionada", arranca su escrito en historias de Instagram. Tras el conocimiento de la ruptura de los cantantes, las redes comenzaron a sacar informaciones sobre el posible escarceo de Rauw con Valeria, algo que la joven ha negado categóricamente. "Nunca antes estuve involucrada en una situación así. Todo lo que se está diciendo sobre mí es FALSO. No tengo ninguna relación con la persona que me están vinculando. Soy víctima de acusaciones falsas para crear una narrativa mediática que pueda destruir reputaciones de varias personas", aclaró tajantemente. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además, abordó el peligro del mal uso de las redes donde, aseveró, gran parte de lo que se ve "es mentira". Y pidió a la gente que, antes de publicar algo en ellas, se aseguren de que no afecte "la vida de personas de manera injusta". Valeria Duque Valeria Duque lanza comunicado | Credit: IG/Valeria Duque En un mundo en el que se habla de la importancia de la salud mental, Valeria no entiende que se pueda llegar a hacer tanto daño gratuito y basado en mentiras. "Mucho se habla de la salud mental, respeto y compasión por los demás, pero, tristemente, hay poca empatía y solidaridad por parte de las mujeres, quienes han sido las más crueles en hacerme comentarios, las invito a ser más cuidadosas con sus palabras", prosiguió. Concluyó agradeciendo a quienes la han apoyado en estas últimas horas, quienes la conocen bien y saben cómo es ciertamente. "Con la verdad y mi conciencia tranquila elijo quedarme."

