La modelo Valentina Sánchez denuncia por acoso al diseñador Marco Michetti: "Bruta", "Fea"

Valentina Sánchez Trivella, Miss Supranational Venezuela 2021, ha roto el silencio y ha decidido denunciar públicamente y ante las autoridades el acoso del que considera que ha sido víctima por parte del diseñador Marco Michetti. A través de un video de 4 minutos la reina de belleza describió los desagradables capítulos que vivió e incluso publicó un video y los mensajes en los que fundamenta su acusación. "Hoy he decidido hacer una denuncia pública y tomar acciones legales en contra del señor Marco Michetti, por el acoso del que he sido víctima por dos años, por incitar al suicidio en un momento en el que la crisis de salud mental está más latente que nunca, y por normalizar la violencia en contra de la mujer a través de sus redes sociales", escribió junto a la grabación. "Además de burlarse de la tragedia que mi familia vivió cuando perdimos a mi mamá, Andreína Trivella, y a mi abuela, Lilian Trivella, a causa del suicidio en el 2010 y en el 2011, el señor Michetti se ha tomado la tarea de usar sus redes para llamarme bruta, para tildarme de Miss Pobrecita y de Miss Suicidio, acusándome de utilizar esa tragedia para generar lástima y beneficiarme a nivel personal", dice al comienzo del video. Además, la modelo y también presentadora asegura que las fuertes declaraciones del venezolano contra su persona han sido respaldadas por sus casi 300 mil seguidores en Instagram, quienes también han atentado contra ella a través de escritos que fomentan el odio. Valentina aclaró que el detonante para denunciar a Michetti después de dos años se debe a los desagradables comentarios que el diseñador hizo sobre ella en un directo en el que la modelo participó esta semana. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Sus comentarios son peligrosos y me hacen temer no solo por mi bienestar emocional sino también por el estado emocional de los jóvenes y mujeres que se encuentran en un estado vulnerable de salud", detalló con rictus serio. Valentina Sánchez Valentina Sánchez | Credit: IG/Valentina Sánchez Con esta aparición pública decide "ponerle fin al acoso del que he sido víctima. No podemos normalizar el odio", concluyó en este mensaje que llega poco después del triste desenlace de la exMiss USA, Cheslie Kryst, quien se suicidó el pasado fin de semana. Al momento de publicarse esta noticia, Michetti no se había pronunciado públicamente sobre lo emitido por la maniquí.

