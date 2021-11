¡La hija de Salma Hayek habla un perfecto español! Así lo demostró en público Valentina Paloma ha demostrado que es cierto que domina a la perfección el idioma de su mami, haciendo sus primeras declaraciones públicas en español. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Valentina Paloma y Salma Hayek Valentina Paloma y Salma Hayek | Credit: Samir Hussein/WireImage La actriz mexicana Salma Hayek ha dicho en ocasiones anteriores que además del inglés y el francés, en su casa se habla el español. Ahora, por primera vez, su hija Valentina Paloma ha demostrado que es cierto que domina a la perfección el idioma de su mami, haciendo sus primeras declaraciones públicas en español. Esta semana la actriz develó su placa en el Paseo de la Fama de Hollywood, un acto en el que estuvo acompañada por sus padres, su hermano Sami, su cuñada, su esposo y su hija. Durante la ceremonia, Valentina Paloma concedió unas palabras a El gordo y la flaca (Univisión), siendo esta no solo su primera entrevista en público, sino que además en español. "¿Qué significa para ti ver la estrella de tu mamá aquí?", le preguntaron a la jovencita de 14 años. "Me gusta que todo el mundo la va a ver aquí", dijo ella. Valentina Paloma y Salma Hayek Valentina Paloma y Salma Hayek | Credit: Samir Hussein/WireImage Por su parte, Sami Hayek Domínguez, padre de la actriz, también declaró lo orgulloso que estaba de la carrera profesional de su hija. "Muy contento por los logros de mi hija, que son logros no nada más de ella, son logros de todos los mexicanos, de todos los latinos", sostuvo. La propia Hayek reafirmó la importancia de su carrera de 37 años. "Ya vieja y todo, pero aquí seguimos. Tengo a mis padres, que están sanos, que lo disfrutan más que yo, mi hija", dijo al programa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En el show de Jimmy Kimmel, Hayek dijo en una ocasión que en su casa se hablaba inglés, francés y español. La actriz cuenta con un repertorio de más de 60 películas y 10 series de televisión en México y Estados Unidos.

