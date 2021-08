Valentina Noli revela si quiere tener una relación con su padre Jorge Salinas

"La verdad no es como que me voy a morir si no lo hago [conocer a Jorge Salinas], pero tampoco me vendría mal si pasa. No es algo que lo necesite. Claramente, no lo necesito. No es que lo piense todos los días 'me gustaría conocerlo no me gustaría conocerlo'. No es algo que esté en mi mente todo el tiempo; entonces, si se da la ocasión, pues sí. Si no, no pasa nada", advirtió al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "No es una persona que, hasta ahora, haya tenido un papel importante en mi vida; entonces, está como entre sí o no".