La hija no reconocida de Jorge Salinas ya tiene 14 años y triunfa como modelo La espectacular belleza de la joven Valentina Noli no ha pasado desapercibida en Europa, donde, según el periodista Álex Kaffie, ya "tiene ofrecimiento laboral". Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Valentina Noli apenas tiene 14 años, pero su belleza no ha pasado desapercibida para las grandes agencias de modelos. Así lo acaba de confirmar en su columna Sin lisonja el periodista Álex Kaffie. "No ha transcurrido ni un mes de que Valentina Noli fue firmada por la agencia de modelos Look ¡y ya tiene ofrecimiento laboral en Europa! El debut de Valentina en el mundo del modelaje me hace recordar los días que su mamá se ganaba la vida modelando", escribió en su editorial. La supuesta hija no reconocida de Jorge Salinas demuestra sus dotes de maniquí en sus redes sociales, donde posa como una auténtica profesional. La también hija de Andrea Noli, expareja del actor, cuenta con el apoyo absoluto de su madre, quien también ha ejercicio como papá ante la ausencia de la figura paternal. Su progenitora sabe de primera mano lo que es el mundo de las pasarelas ya que ella desfiló por ellas, así que se ha convertido en la mano derecha y mayor cómplice de su hija. "Juntas, sanas y sonrientes", escribía en una publicación de Instagram la también actriz. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La adolescente se ha convertido en todo un bellezón a juzgar por las imágenes de sus redes, pero también en una joven feliz y muy responsable a pesar de las carencias afectivas por parte de su padre. "Qué linda está", "Bellísima nena", "De aquí a Fashion Week", "Hermosa princesa", le escribieron algunos de sus seguidores. Valentina tiene el arte en la sangre por ambas partes, así que no es de extrañar sus ganas de comerse el mundo. De momento Europa la reclama. ¡Muchísimas felicidades!

