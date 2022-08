HIja de Cecilia Galliano rompe el silencio sobre el accidente que le ocasionó graves quemaduras Por primera vez, Valentina, primogénita de Cecilia Galliano habla de su situación tras sufrir un grave accidente. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En mayo de 2020, Valentina, la hija de Cecilia Galliano sufrió un fuerte accidente que le ocasionó quemaduras de segundo grado. A la joven le cayó cera caliente en las piernas. Han pasado tres meses y ahora cuenta su experiencia y cómo va su proceso de recuperación. "En el momento fue una cosa de la que más dolor he sentido, fue terrible. Se me cayó todo arriba. Mi mamá [Cecilia Galliano] estaba dormida y en lo que se despertó, rapidísimo, salimos al hospital", relató a Valentina a la televisora mexicana Imagen TV. "Si me quedaron marcas pero, gracias a Dios, no me pasó nada preocupante. Así que con que esté bien, no importa si quedaron marcas o no, pero me recuperé bastante rápido, como en un mes y ya". De hecho, Galliano aclaró los supuestos rumores de que la habían acusado de ser la responsable de que su hija estuviera lastimada y fue tajante al respecto. "Les gusta hablar mal de mí porque como no tengo ningún problema con nadie; no me peleo con nadie, no engaño a nadie, no hago nada, entonces, se aprovechan de algo así", advirtió. En otros temas, la primogénita de la actriz reveló quien considera ha sido el hombre que su madre ha amado más. Se trata, nada más y nada menos, de Mark Tacher, con quien la también conductora de televisión mantuvo un largo romance. De hecho, Valentina le tiene un gran cariño al famoso y explica cuál es su relación. CECILIA GALEANO y su hija 𝚅𝚊𝚕𝚎𝚗𝚝𝚒𝚗𝚊 𝙶𝚊𝚕𝚕𝚒𝚊𝚗𝚘 Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Cuando uno ama de verdad, el amor nunca se va. Creo que con Mark [Tacher], fue con la persona que vi a mi mamá realmente enamorada", reveló Valentina. "Desde el principio se encargó, primero, de que lo amáramos a él y luego se encargó de amar a mi mamá. Porque sabía que había dos niños. Lo conocí chiquita, Justo venía de la separación de mi mamá con Sebastián [Rulli]. He tenido pláticas con él sentada en un columpio horas. Entonces, se encargó de eso. Por eso el día de hoy lo puedo ver en cualquier esquina o estar en mi casa y va a seguir siendo Tacher". Por su parte, Cecilia Galliano solo quiere lo mejor para Mark Tacher. "Todo lo que le pueda pasar de felicidad se lo deseo", concluyó.

