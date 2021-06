Hija de víctima de Sergio Andrade habla de Gloria Trevi: "Me duele que México no tiene memoria" La joven actriz habló de la cantante sin tapujos en una emotiva y sincera entrevista. ¡No te lo puedes perder! Por Nuria Domenech Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Valentina de la Cuesta, una de las hijas nacidas del terrible caso del clande Sergio Andrade, concedió esta semana una sincera entrevista al programa Suelta la sopa. Después de que su mamá, Karla de la Cuesta, le diera finalmente los detalles de cómo era en realidad el mundo de sus papá, la joven actriz escribió una canción llamada Espectro Nebular, donde volcó sus sentimientos al respecto. "¿En qué momento me enteré de todo? Este año", expresó la joven con honestidad, porque a los once años fue la primera vez que se vio en una revista, en una foto junto a su mamá. Pero reveló que cuando le preguntó a ella entonces por el nombre de su padre, "en cuanto me dijo su nombre, ella se puso muy muy mal…" y le dijo a su madre: "tan solo que menciones el nombre, no hace falta que me expliques nada", reveló. Afirmó con rotundidad que "uno no puede desligarse de su pasado, porque tu pasado te pertenece. No tienes que vivir condenada a tu pasado, pero tampoco pensando en la tormenta como si fuera tu presente aún, no, está atrás de ti". Valentina de la Cuesta hija Sergio Andrade Carla de la Cuesta Credit: IG Valentina de la Cuesta Y entendió que, pese a todo, la prensa sólo le preguntaría siempre por lo mismo: "Yo sé que siempre voy a tener que hablar de ello. Ya no es, ay qué cool, la prensa se me amontona. Para mí es: soy un pedazo de carne y de título para la prensa", comentó. También reveló las tres cosas que más le había costado entender de todo aquello que vivió su mamá, víctima de Andrade. La primera, "saber lo que vivió tu familia, que sea algo tan grave, siempre va a ser algo muy terrible", confesó. En segundo lugar, habló de Gloria Trevi: "Me duele que México no tiene memoria. México ha olvidado los actos de ciertas personas que la gente tiene aquí,", dijo alzando la mano en señal de alta estima, "porque a México se le ha olvidado" y reconoció que eso le producía dolor todavía. También reveló que no consideraba a la cantante víctima de Andrade, como lo fue su mamá: "Vaya, no lo fue, de alguna u otra forma bastante tergiversada ¿una víctima…? No te exime a ti de lo que has hecho". Gloria Trevi Credit: IG Gloria Trevi SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En tercer lugar, a Valentina de la Cuesta aún le supone enfrentar fuertes emociones el asimilar quién fue su padre: "¿Sabes qué eres? La mitad de tu papá y la mitad de tu mamá. Saber que tu papá hizo lo que hizo", comentó a punto de lágrima, "es también muy doloroso".

