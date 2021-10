Hija del actor Ricardo Crespo cuenta por primera vez el abuso sexual que sufrió por parte de su padre Valentina, la hija de Ricardo Crespo, rompió el silencio sobre el abuso sexual del que fue víctima por su padre. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En febrero de 2021, Ricardo Crespo fue llevado a prisión tras ser acusado de abusar sexualmente de su hija Valentina desde que ella era una niña. Tras varios meses de la detención, la jovencita, de 15 años, decidió romper el silencio y hablar por primera vez de todo lo que sufrió al lado de su padre. "Este video es difícil, pero importante para mí. Viví abuso sexual desde que tenía cinco años de parte de mi papá, esto fue de los cinco hasta los 14 años", reveló en un video que dio a conocer en su cuenta de Instagram. "En octubre del año pasado, decido hablar primero con mi mamá, mi abuelita y hermano. Les cuento y les pido que por favor todavía no hagan nada al respecto", relató. "Me costó demasiado, no fue nada fácil para mí. Obviamente hasta el día de hoy llego a pensar que sí fue mi culpa. Llego a pensar todo eso, muchas cosas que se me vienen a la cabeza, pero saben fueron peor todos esos años que tuve guardado eso porque me estaba matando por dentro sola". La chica decidió hablar de su fuerte experiencia para ayudar a otros que han atravesado por esta misma situación. Ricardo Crespo Credit: mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Por lo menos yo, Valentina, de todo lo que me pasó quiero sacarle algo bueno", mencionó. "Con el mensaje que estoy dando ahorita Sé que puede ayudar a miles y miles de niños y niñas. Haberlo hablado fue como quitar el cuchillo que tenía clavado, mil cuchillos que tenía clavados en todo tu corazón, persona y mente, te los sacas y paras lo que te está pasando. Quien te juzgue es una persona sin corazón, una persona que no tiene valores ni la mínima idea de absolutamente nada. Pero, sabes el cambio empieza por ti, empecemos el cambio de verdad". Ahora, Valentina Crespo continúa su proceso para salir adelante y dejar atrás este amargo episodio en su vida.

