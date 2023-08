Vadhir Derbez confiesa si hay resentimiento con su padre Eugenio Derbez Eugenio Derbez ha reconocido que no fue un buen padre como hubiera deseado con sus hijos mayores Aislinn, Vadhir y José Eduardo; acaso el segundo ¿lo ha perdonado? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, Vadhir Derbez dio a conocer el tema titulado "Morrito", donde habla de la ausencia de un padre que por trabajar deja solo a su hijo, algo que el actor vivió en carne propia con Eugenio Derbez. De hecho, el protagonista de la película No se aceptan devoluciones ha reconocido que no fue el mejor progenitor con sus tres primeros hijos. Ante ello, Vadhir, quien ahora lleva una excelente relación con su famoso padre, confiesa si hay algún resentimiento con él. "Nunca hubo ningún reclamo ni nada; al contrario, creo que siempre ha sido una relación con mucho amor y a pesar que llegaron a haber heridas o no, él siempre ha tenido esta inteligencia emocional y apertura de trabajar las cosas, de escucharnos", reveló. "De que si le digo algo, él ve cómo lo trabaja en vez de decir 'no es cierto', o ponerse duro". Ahora, Vadhir Derbez está feliz de que su canción pueda servir de apoyo para otros que apoyen a quienes atraviesan o han pasado por experiencias similares. "Para mí es bien bonito y poderoso el entender que algo que tú creas, que es muy personal para ti, puede ser tan universal y ayudar a otras personas también", comentó. Vadhir Derbez y Eugenio Derbez Credit: Victor Chavez/WireImage SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Al final, creo que los papás hacen lo mejor que pueden con las herramientas que tienen. Y también como papá, por más que le des lo que sea a tu hijo, él siempre va a encontrar algo para reclamarte", continuó. "Entonces, es nada más abrir la vía de comunicación de decir 'siempre va a haber heridas'; solo hay que aprender cómo sanarlas y como tener una comunicación más madura después".

