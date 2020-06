Vadhir Derbez descubre infidelidad de su novia y lo airea por las redes sociales El actor se conectó a las redes en plena madrugada para contar a sus seguidores que había cachado a su pareja de nueve meses siéndole infiel. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Lo del mal de amores parece que no solo le afecta a Aislinn Derbez, su hermano Vadhir también ha tenido un desengaño amoroso muy feo. Tal y como él mismo contaba en un directo en sus redes sociales, acaba de pillar a la que había sido su novia por nueve meses teniendo algo con otro hombre. Triste y muy decepcionado se conectó en un vivo de Instagram para dar detalles del doloroso capítulo que acababa de sufrir. "Triste porque la persona con la que he estado pues digamos que saliendo ya nueve meses la acabo de cachar que se acaba de ir pues con un tipo que le caché. Cuando uno está enamorado es como complicado, era una cosa más allá del físico", comenzó este video donde se veía de lo más afectado. "Ya cuando la persona no tiene ni valores, ni moral ni nada, qué le haces y a parte con un Tiktok", siguió con voz apenada y casi sin poder creerlo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A sus 29 años es uno de los solteros de oro del panorama actoral. Candidatas no le faltan y sus casi 5 millones de seguidores en IG son la viva prueba de ello. Mucha gente le sigue la pista por eso este hecho tuvo una gran repercusión. A partir de ahí fueron varios los nombres que salieron a la palestra, como el de la actriz Diana Larume, pero Vadhir dejó claro que no se trata de ella. Se revela el pecado pero no el pecador, eso sí es algo que prefiere mantener en la más estricta intimidad. Así que nada, de nuevo soltero y sin compromiso.

Vadhir Derbez descubre infidelidad de su novia y lo airea por las redes sociales

