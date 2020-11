Close

¿A Vadhir Derbez le molesta que lo comparen con Cristian Castro? Vadhir Derbez luce un nuevo look renovado para continuar con su proyecto musical, aunque algunos lo han comparado con Cristian Castro por el parecido en el color de su cabello. Por Nohelia Castro Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Vadhir Derbez luce un nuevo look renovado para continuar con su proyecto musical, aunque algunos lo han comparado con Cristian Castro por el parecido en el color de su cabello. "Obviamente, como buenos mexicanos, vamos a estar fregando al prójimo, así que ya lo esperaba, pero no. Estoy contento con el look y de hecho hasta me siento menos cuidado, antes me cuidaba mucho las cositas y ahorita me da igual si está despeinado o no porque como que le da 'onda', así que me relajo más", dijo. RELACIONADO: ¿Quién es el miembro mejor pagado de la dinastía Derbez? Image zoom Credit: JC Olivera/Getty Images; Mezcalent El hijo de Eugenio Derbez está satisfecho con su cabellera. "Es diferente, definitivamente, disfruto mucho como este nuevo cambio porque nunca me esperé pintarme el pelo y hacer algo tan radical, y justamente para el proyecto de música dijimos 'hay que romper un poquito con los moldes que tenías y vamos a hacer algo distinto'". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Así lucía Vadhir Derbez con el cabello negro: Así luce el hijo de Eugenio Derbez con el cabello rubio: Vadhir reveló su experiencia con el coronavirus. "Les confieso que ya lo pasé yo. Me pasó lo mismo un poquito, estuvo poquitos días ahí pesado, pero lo aproveché muchísimo para componer música, porque al final de cuentas como yo estaba en casa ahí guardado, me sirvió en parte como cuarentena de estar enfocado en lo que más me gusta, que es seguir sacando sencillos y todo lo que viene".

