Vadhir Derbez busca novia ¡y estos son sus requisitos! Nos pusimos al día con Vadhir ya que hace tiempo que no lo vemos con novia. By Carolina Trejos La carrera de Vadhir Derbez continúa en crecimiento. Entre su nuevo proyecto familiar, De viaje con los Derbez (Pantalla), sus diferentes proyectos en la pantalla grande y sus colaboraciones con marcas en eventos en pro de la comunidad hispana, el hijo de Eugenio Derbez está imparable. "Fue una convivencia intensa. Ahí nos dimos cuenta de que un mes te deschongas con tu familia, se ven las veces que uno se pelea, llora, ríe", contó el actor en exclusiva a People En Español. También nos pusimos al día con Vadhir ya que hace tiempo que no lo vemos con novia. ¿Qué necesita una chica para conquistar a Vadhir? "Obviamente me tiene que parecer guapa, pero que sea una persona que yo admire, que tengamos química, es muy importante para mi que tengamos el mismo tipo de humor, que podamos platicar un poquito de todo y que entienda mucho mis tiempos porque mis tiempos son muy complicados por la carrera que llevo", dice. Este fin de semana, Vadhir también participó como uno de los embajadores de Colgate Optic White durante el décimo aniversario de Hispanicize LA – el evento anual más importante para "trendsetters" Latinx. Si bien el actor está enfocado en su carrera y disfrutando de la soltería, su sonrisa cautivadora podría conquistar a una chica muy pronto.

Vadhir Derbez busca novia ¡y estos son sus requisitos!

