Las vacaciones sexy del dueño de Amazon con su novia Lauren Sánchez, ¡Míralos! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Jeff Bezos y Lauren Sánchez Credit: Eliot Press/The Grosby Group La mexicoamericana se come a "Bezos" a su novio en un yate; Shakira graba comercial en Disney y Ninel Conde nos presenta a su cirujano plástico. Empezar galería Puros Bezos Jeff Bezos y Lauren Sánchez Credit: Eliot Press/The Grosby Group En las paradisíacas aguas de la isla de San Bartolomé encontramos a Lauren Sánchez y al fundador de Amazon, Jeff Bezos, muy acaramelados en sus vacaciones familiares. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Como en luna de miel Jeff Bezos y Lauren Sánchez Credit: Eliot Press/The Grosby Group La sonrisa de oreja a oreja de la mexicoamericana junto a su amado lo dice todo, ¡está que no cabe de la felicidad! 2 de 10 Ver Todo Hora mágica Shakira Credit: IMP Features/The Grosby Group Y en las instalaciones del Magic Kingdom del parque de atracciones de Disney nos topamos con la colombiana Shakira quien grababa un comercial de televisión, son orejitas de la ratoncita Mimí y todo. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Amor sobre ruedas Pete Davison Credit: Backgrid/The Grosby Group Otro que pillamos en movimiento fue al comediante Peter Davidson quien fue a por un mandado en el 'carrito' de su amada Kim Kardashian, ¡un Rolls Royce! 4 de 10 Ver Todo ¡Échale, Camila! camila cabello con mariachi en la casa blanca Credit: Cortesía: Mariachi Heritage Foundation/ Vesper PR Y en uno de los majestuosos y navideños salones de la Casa Blanca encontramos a Camila Cabello acompañada del Mariachi Herencia de Mexico interpretando el clásico "I'll Be Home for Christmas" durante las grabaciones del especial navideño In Performance at the White House: Spirit of the Season de la cadena PBS. 5 de 10 Ver Todo ¡Felices fiestas! Christmas celebration of the Dutch Royal family. 25 Dec 2021. Credit: Dutch Press/The Grosby Group Otros que se asomaron a expresar sus deseos por un buen 2022 fueron el rey Willem-Alexander de Holanda, su esposa, la princesa Máxima y las princesas Amalia, Alexia y Ariane (der.). 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio ¡Abur! Jennifer Garner Credit: Backgrid/The Grosby Group Luego de la controversia que se desató con las declaraciones de Ben Affleck a la prensa sobre su matrimonio con Jennifer Garner, la actriz fue captada maletas en mano y camino a un descanso familiar, ¡merecido! 7 de 10 Ver Todo Todo listo Ninel Conde con el doctor Galán Credit: Cortesía Another Level Studios En Miami captamos a la mexicana Ninel Conde visitando al doctor Dr. Elio Galán, especialista en tratamientos estéticos y terapia de reemplazo hormonal, luego de someterse a unos arreglitos en los labios para recibir bien el año. 8 de 10 Ver Todo Sirena azteca Michelle Rodriguez Credit: Backgrid/The Grosby Group En Tulúm, México, captamos a la actriz Michelle Rodríguez refrescándose en las aguas caribeñas y cerrando año, ¡bien! 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio En la mira Chris Noth Credit: Backgrid/ The Grosby Group El que apareció por Great Barrington, Massachusets, fue el actor de Just Like That (HBO) Chris Noth quien se encuentra en el ojo del huracán tras las acusaciones surgidas en su contra por violación y abuso sexual por parte de varias mujeres. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

