¡Las vacaciones de ensueño de Jacky Bracamontes con su familia en Riviera Maya! La actriz compartió unas imágenes de película y el emotivo reencuentro con sus padres y hermanos en esta joya de México. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hay muchas cosas que hacen feliz a Jacky Bracamontes, pero si hay que elegir una para el top de la lista, sin lugar a dudas, es su familia. Después de una etapa de mucho trabajo en La suerte de Loli y otros trabajos en televisión, la actriz se tomó un respiro para viajar a la Riviera Maya. Desde allí compartió las excursiones y momentos más especiales junto a su esposo y sus hijas. Un momento especialmente emotivo fue el reencuentro de la también presentadora con sus padres, Jesús y Jacqueline, y sus hermanos. "Los amooooo", escribió encantada de la vida de poder disfrutar de unos días de alegría, diversión y mucho ruido en familia. Si los adultos se lo pasaron bien, lo de los pequeños fue algo ya de otro mundo. Desde el parque natural de Xcaret, la feliz mamá mostró momentos entrañables de sus hijas y sobrinos, que no pararon de reír y jugar. Aunque los pequeños de la familia ocuparon la mayoría de su tiempo, Jacky pudo sacar un ratito para disfrutar en soledad de este espectacular paraje. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Relajada... ¡por 5 minutos! Porque en segundos se me vienen encima 5 sirenas", compartió. Desde las haciendas de este lugar de película volvió a deslumbrar con su belleza y sonrisa tan única. Un descanso muy merecido y necesario para toda la familia que respetó las medidas anti-COVID-19 en todo momento con el uso de mascarilla en los lugares públicos.

