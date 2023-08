Las vacaciones de la hija de Gaby Espino en Venezuela junto a su padre Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Espino Credit: Instagram Paula Bevilacqua; Mezcalent La adolescente de 15 años se encuentra en el país natal de su progenitor pasando unos días junto a su familia paterna. ¡Mira las imágenes! Empezar galería De excursión Cristóbal Lander Credit: Instagram Cristóbal Lander Cristóbal Lander y su primogénita Oriana se hospedaron durante unos días en Campamento Canaima, un hotel de lujo en medio de la selva ubicado en el Parque Nacional Canaima, donde pudieron disfrutar de diferentes excursiones y paseos en plena naturaleza venezolana. Padre e hija visitaron, entre otros lugares majestuosos de la zona, el Salto Ángel, la cascada más alta del mundo. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio El Salto Ángel Oriana Credit: Instagram Cristóbal Lander "Solo puedo agradecer, Dios mío gracias por llenarle el corazón de momentos como este. El aire que aquí se respira y la energía es única, corazón alineado y enfoque intacto. Te amo", fueron las palabras con las que Lander compartió esta instantánea que se tomaron con el imponente Salto Ángel como telón de fondo. 2 de 8 Ver Todo ¿Así o más divertidos? Oriana Credit: Instagram Cristóbal Lander Entre excursión y excursión padre e hija también tuvieron tiempo para tomarse selfies tan divertidas como esta. "Mi cara y la de Oriana cuando la ven y nos dicen 'ay igualita a su mamá'", escribió Lander entre risas junto a la simpática instantánea. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Amor de padre Oriana Credit: Instagram Cristóbal Lander "Simplemente te amo", fueron las palabras con las que el exesposo de Espino publicó esta instantánea de Oriana. 4 de 8 Ver Todo Sus medios hermanos Oriana Credit: Instagram Paula Bevilacqua La hija de Espino ha estado conviviendo con sus medios hermanos, Cristóbal y Massimo, de 10 y 7 años respectivamente. Ambos son fruto del matrimonio de su papá con la actriz, empresaria, conductora e influencer venezolana Paula Bevilacqua, quien también posa en la foto. 5 de 8 Ver Todo En familia Cristóbal Lander Credit: Instagram Paula Bevilacqua Los cinco fueron a comer el domingo a un famoso restaurante de Caracas, Venezuela, donde se tomaron esta bella instantánea familiar. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Se llevan de maravilla Oriana Credit: Instagram Paula Bevilacqua La esposa de Lander mantiene una excelente relación con la adolescente, como prueba esta foto que compartió desde su perfil de Instagram. "Está más alta que yo", escribió junto a la instantánea. 7 de 8 Ver Todo Siempre unidos Cristóbal Lander Credit: Instagram Cristóbal Lander Lander no puede estar más feliz de tener a su hija en su casa. "Corazón completo", fueron las palabras que eligió para compartir esta imagen en la que aparece su mano junto a la de su esposa y sus tres hijos, incluida, por supuesto, Oriana. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Las vacaciones de la hija de Gaby Espino en Venezuela junto a su padre

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.