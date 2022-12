Las vacaciones de Gaby Spanic y su hijo en Grecia Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Gaby Spanic Credit: Instagram Gaby Spanic La actriz venezolana, quien supera los 2 millones de seguidores en Instagram, y su primogénito Gabriel de Jesús, de 14 años, se encuentran disfrutando de unas merecidas vacaciones en el continente europeo mientras continúan creando hermosos recuerdos juntos como madre e hijo. Empezar galería Merecidas vacaciones Gaby Spanic Credit: Instagram Gaby Spanic Tras un año de mucho trabajo, Gaby Spanic decidió tomarse unas merecidas vacaciones ahora que se acercan las fiestas decembrinas. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio El amor de su vida Gaby Spanic Credit: Instagram Gaby Spanic La inolvidable protagonista de exitosas telenovelas como La usurpadora y Tierra de pasiones viajó recientemente al continente europeo acompañada del amor de su vida, su hijo 'Gabo', quien ya cumplió 14 años, para disfrutar de unos días de descanso y diversión en Grecia mientras continúan creando hermosos recuerdos juntos como madre e hijo. 2 de 8 Ver Todo Madre e hijo Gaby Spanic Credit: Instagram Gaby Spanic "Aquí en Grecia disfrutando de mis merecidas vacaciones después de un año de mucho trabajo, gracias a Dios", compartió la actriz venezolana a través de su perfil de Instagram, donde supera los 2 millones de seguidores. 3 de 8 Ver Todo Anuncio En su mejor momento Gaby Spanic Credit: Instagram Gaby Spanic A sus 49 años, Spanic posee un físico espectacular y esta imagen que compartió desde Grecia así lo confirma. 4 de 8 Ver Todo Madre soltera Gaby Spanic Credit: Instagram Gaby Spanic Entre Gaby y su hijo ha existido siempre un vínculo muy especial debido a que la actriz ha criado a su primogénito siendo madre soltera. 5 de 8 Ver Todo Viaje de 3 Gaby Spanic Credit: Instagram Gaby Spanic Al viaje se unió el periodista y relacionista público Luis Del Villar, quien es muy amigo de la actriz. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Foto del recuerdo Gaby Spanic Credit: Instagram Gaby Spanic Gaby no dudó en posar frente a este tiovivo que vio mientras paseaba por las calles griegas. 7 de 8 Ver Todo Viaje inolvidable Gaby Spanic Credit: Instagram Gaby Spanic Entre paseo y paseo y visitas a lugares emblemáticos del país, la selfi del recuerdo no podía faltar. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

