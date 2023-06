Vacaciones de las estrellas en el verano del 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Ximena Duque Credit: Instagram/ Ximena Duque ¡Llegó el verano! Para disfrutar de esta época del año muchos famosos han optado por viajar a destinos paradisíacos. La actriz Ximena Duque y su esposo Jay Adkins viajaron a Europa, visitando Portofino, Bastia, Montecarlo, Saint Tropez y otras ciudades soñadas de Europa. Empezar galería Escapada romántica "De la mano de mi esposo cada lugar es mas hermoso y amo recorrer el mundo a su lado", escribió Duque sobre estas románticas vacaciones. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio La ciudad del amor El presentador Carlos Adyan viajó con su novio Carlos Quintanilla a París, visitando la torre Eiffel. 2 de 8 Ver Todo Bonjour "Un atardecer en París para aumentar la felicidad", escribió el presentador de Telemundo junto a esta postal. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Aventura parisina Adyan se encontró en el aeropuerto con Bárbara Bermudo y su esposo Mario Andrés Moreno, quienes también viajaron a París para asistir a la boda de su amiga Bárbara Serrano. 4 de 8 Ver Todo Bendito entre las mujeres Los presentadores viajaron con sus hijas a Francia. Mario Andrés Moreno compartió fotos en familia desde el Arc de Triomphe. 5 de 8 Ver Todo Novios eternos Bárbara Bermudo y su esposo compartieron besos en un chateau francés que parece salido de un cuento de hadas. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Días de sol Myrka Dellanos también disfrutó de unos días de verano en París, luciendo fabulosa con un vestido blanco. 7 de 8 Ver Todo Glamour a tope No podía faltar un buen cafecito en París, con la torre Eiffel a sus espaldas. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Vacaciones de las estrellas en el verano del 2023

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.