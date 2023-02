El álbum de fotos de las divertidas vacaciones familiares de Michelle Renaud, Matías Novoa y sus hijos Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Matías Novoa Credit: Instagram Matías Novoa La actriz mexicana y el galán chileno eligieron un lujoso resort infantil ubicado en la Riviera Maya, México, para disfrutar en compañía de sus hijos, Marcelo y Axel, de unos divertidos e inolvidables días en familia. Mira las imágenes. Empezar galería Aventura familiar Matías Novoa Credit: Instagram Matías Novoa Tras sus románticas vacaciones por Europa en las que estuvieron paseando su amor por emblemáticos lugares del continente europeo, Michelle Renaud y Matías Novoa regresaron a México listos para vivir otra aventura, esta vez en compañía de sus hijos: Marcelo, de 5 años, y Axel, de 11. La feliz pareja, que se enamoró durante las grabaciones de la telenovela La herencia: un legado de amor, puso rumbo a la Riviera Maya para disfrutar de unos días de ensueño junto a sus retoños en un lujoso resort infantil. Un viaje familiar en el que pudieron seguir creando memorias juntos mientras se divertían a lo grande. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio El mejor viaje Matías Novoa Credit: Instagram Matías Novoa "El mejor viaje con nuestros amores", escribió la protagonista de exitosas telenovelas como Hijas de la luna y La herencia: un legado de amor a través de sus historias de Instagram. 2 de 7 Ver Todo En la mejor compañía Matías Novoa Credit: Instagram Matías Novoa "Mis amores", fueron las palabras con las que la actriz mexicana compartió esta foto en la que posa con su primogénito Marcelo, de 5 años, y el hijo de su pareja, Axel, de 11. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Familia feliz Matías Novoa Credit: Instagram Matías Novoa "La felicidad de estos chiquitines es la mía", aseveró Renaud, quien vive uno de los momentos más plenos de su vida. 4 de 7 Ver Todo Su rol más importante Matías Novoa Credit: Instagram Matías Novoa Renaud está muy orgullosa de la manera en la que lleva su maternidad "porque es mi rol más importante y el primordial", aseguraba el año pasado en entrevista con People en Español. 5 de 7 Ver Todo Se llevan de maravilla Matías Novoa Credit: Instagram Matías Novoa En esta otra imagen la actriz posa desde la piscina con el hijo de Novoa, Axel, con quien ha congeniado a las mil maravillas. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Inolvidable viaje Matías Novoa Credit: Instagram Matías Novoa "Gran viaje familiar. Nos hemos divertido como chiquitos", compartió la feliz pareja. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image El álbum de fotos de las divertidas vacaciones familiares de Michelle Renaud, Matías Novoa y sus hijos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.