Las vacaciones en familia de los famosos de este verano Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Adamari López Credit: Instagram/Adamari López Para los famosos, el sol del verano es la mejor excusa para disfrutar de unas merecidas vacaciones junto a sus familias. Dale una mirada a los destinos que han elegido estrellas como Shakira, Adamari López, Camilo o Cristiano Ronaldo. Empezar galería Shakira Shakira Credit: Instagram/Shakira Este verano ha sido muy movido para la estrella colombiana. Además de disfrutar a plenitud de su soltería y de una apretada agenda laboral, también ha encontrado momentos para compartir con sus hijos, Milan y Sasha. Shakira y sus pequeños aprovecharon su paso por la ciudad de Los Ángeles para asistir en familia a un juego de pelota los Dodgers. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Adamari López Adamari López Credit: Instagram/Adamari López La querida actriz y presentadora decidió darse unas espectaculares vacaciones por Europa junto a su hija, Alaïa. A través de sus redes sociales, la puertorriqueña nos ha mostrado detalles de su viaje que la ha llevado por bellas localidades y parajes de Portugal, Francia y Suiza. 2 de 10 Ver Todo Eva Luna y Camilo Camilo Credit: Instagram/Eva Luna Como es tradición, cada año los Montaner se reúnen en República Dominicana para disfrutar de tiempo en familia. Eva Luna ha compartido a través de sus redes sociales detalles de este tiempo junto a sus seres queridos. Desde luego, Camilo y su pequeña hijita, Índigo, han sido protagonistas de las publicaciones. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Bárbara Bermudo y Mario Andrés Moreno Bárbara Bermundo Credit: Instagram/Bárbara Bermundo La bella y reconocida pareja ha disfrutado totalmente del verano junto a sus hijas. Hemos visto al bello clan viajando por exuberantes destinos que han incluido a Bermudas, Francia y Grecia. 4 de 10 Ver Todo Jacky Bracamontes y Martín Fuentes Jacky Bracamontes Credit: Instagram/Jacky Bracamontes Colorado es uno de los lugares más populares en Estados Unidos para disfrutar de aventuras en la naturaleza y este fue el paraje que la presentadora mexicana eligió para un viaje lleno de momentos inolvidables junto a su familia. 5 de 10 Ver Todo Alejandra Espinoza y Aníbal Marrero Alejandra Espinoza La exreina de belleza decidió darse una escapada a la paradisíaca Riviera Maya de México junto a su hijo, Matteo, y su esposo Anibal Marrero. La presentadora ha compartido en sus redes los mágicos momentos que le ha dejado este divertido viaje en familia. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez Cristiano Ronaldo Credit: Instagram/Cristiano Ronaldo Para el ídolo del fútbol mundial, encontrar tiempo para disfrutar de su familia siempre es algo primordial y así lo ha demostrado durante este verano. A pesar de sus compromisos deportivos, el crack portugués y su pareja han compartido múltiples imágenes de sus viajes junto a sus retoños. Recientemente, Georgina nos regaló en Instagram esta postal en la que disfrutaban del mar y del sol en la ciudad de Faro, Portugal. 7 de 10 Ver Todo Lili Estefan Lili Estefan Credit: Instagram/Lina Luaces La querida Flaca disfrutó junto a sus hijos, Lina y Lorenzo, de unos días de ensueño en Jamaica. La reconocida estrella de la pantalla chica presumió de estas espectaculares vacaciones, en las que fueron protagonistas las playas y aguas cristalinas de este destino caribeño. 8 de 10 Ver Todo Geraldine Bazán Geraldine Bazán Credit: Instagram/ Su exuberante naturaleza, sus bellas playas y la amabilidad de su gente han hecho de Costa Rica uno de los destinos más populares de Centroamérica. Así que este fue el país elegido para que la actriz mexicana disfrutara de unas vacaciones llenas de aventuras en compañía de sus hijas, Elisa y Alexa. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann Aislinn Derbez Credit: Instagram/Aislinn Derbez La hija de Eugenio Derbez fue otra de las estrellas del entretenimiento que se dejó seducir por las paradisíacas locaciones de Costa Rica. Allí, la actriz disfrutó de un lindo retiró familiar junto a su hija, Kailani, y su expareja Mauricio Ochmann. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Las vacaciones en familia de los famosos de este verano

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.