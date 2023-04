Así fueron las vacaciones de Verónica Castro junto a su nieta en su mansión de Acapulco, México Tras un supuesto alejamiento, Rafaela, la hija menor de Cristian Castro regresó a México para pasar unas lindas vacaciones en compañía de su abuela Verónica Castro. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El año pasado se dio a conocer un aparente distanciamiento entre Christian Castro y Paola Erazo, la madre de su hija menor, Rafaela; motivo por el cual, la niña no asistió a una celebración de cumpleaños que el cantante le había preparado. La pequeña también ha mostrado una gran cercanía con Verónica Castro, pero todo indicaba que el conflicto también había afectado la relación de la pequeña con la actriz. Ahora, parece que las cosas marchan mejor y la nena de ocho años viajó a Guerrero, México, para disfrutar de las vacaciones de Semana Santa en la mansión de Acapulco que tiene su famosa abuela. Fue la propia chiquilla quien dio a conocer este encuentro. "Cómplices bajo el cielo azul de Acapulco, Verónica Castro", escribió Rafaela en su cuenta de Instagram. "Gracias por ser esa mujer especial, mi abuela". Veronica Castro Veronica Castro | Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La chiquilla acompañó el texto con una serie de imágenes que dejan al descubierto cómo pasó sus vacaciones. Así, se puede apreciar que la nena convivió con la protagonista de la telenovela Rosa salvaje, pero también con su tío Michel, su madre y otros amigos. Además, degustó diversos guisos de comida mexicana. En todo momento, la niña se le ve feliz y disfrutando plenamente de este periodo de descanso. Incluso, mostró como se divertía en la alberca o bailando en los salones de la casa. Con esto, quedó claro que se han limado asperezas, por lo menos con la abuela a quien Rafaela no ha dudado en mostrarle su amor en cada momento. Por su parte, Verónica Castro también se veía muy feliz de disfrutar de la compañía de su nieta menor.

