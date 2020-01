Las vacaciones invernales de Bárbara Bermudo By Lena Hansen ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Instagram/ Bárbara Bermudo Los presentadores Bárbara Bermudo y Mario Andrés Moreno le dieron la bienvenida al 2020 en las montañas nevadas de Colorado. ¡Mira las fotos! Empezar galería CELEBRANDO Image zoom Instagram/ Bárbara Bermudo Los presentadores Bárbara Bermudo y Mario Andrés Moreno dieron la bienvenida al nuevo año con sus hijas en las montañas de Colorado. 1 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement ¡SALUD! Image zoom Instagram/ Mario Andrés Moreno Bien abrigados, los tortolitos brindaron con champán para celebrar la década que comienza. 2 de 10 Applications Ver Todo EN FAMILIA Image zoom Instagram/ Bárbara Bermudo Los padres de Bárbara Bermudo tambien acompañaron a la pareja en este paseo invernal. 3 de 10 Applications Ver Todo Advertisement AVENTUREROS Image zoom Instagram/ Mario Andrés Moreno Los hijos mayores de Mario Andrés Moreno se divirtieron esquiando con el presentador colombiano. 4 de 10 Applications Ver Todo BELLEZA SOBRA Image zoom Instagram/ Bárbara Bermudo Bermudo y su hija Sofía Andrea Victoria quedaron enamoradas de este perrito que conocieron en el resort donde se hospedaban. 5 de 10 Applications Ver Todo SIEMPRE UNIDOS Image zoom Instagram/ Mario Andrés Moreno Mario Andrés compartió esta foto con su esposa y le dedicó este mensaje: "Con la mujer de mi vida y quien me ha enseñado a volar alto" 6 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement DIOSA DE LA NIEVE Image zoom Instagram/ Bárbara Bermudo Así de guapa lucía la puertorriqueña con sus botas y traje de esquiar. 7 de 10 Applications Ver Todo GRATOS RECUERDOS Image zoom Instagram/ Mario Andrés Moreno "Hermoso día soleado en Beaver Creek y con la mejor compañía, mi @barbarabermudo celebrando el fin de la década y el comienzo de otra maravillosa", escribió Mario Andrés junto a esta foto. 8 de 10 Applications Ver Todo BIENVENIDO 2020 Image zoom Instagram/ Mario Andrés Moreno Las tres princesas de los presentadores parecen salidas de la película Frozen y seguro se divirtieron jugando en la nieve. 9 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement AGRADECIDA Image zoom Instagram/ Bárbara Bermudo "Les deseamos solo cosas buenas para esta nueva década. Año nuevo, vida nueva. Lo pasado pisado, lo bueno guardado y lo malo olvidado," reflexionó Bermudo. ¡Feliz 2020! 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

