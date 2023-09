Las "vacaciones espectaculares" de Carlos Adyan de En casa con Telemundo y su prometido Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Carlos Adyan y su novio Credit: Instagram Carlos Adyan (x2) La felicidad y el amor no se pueden ocultar y si no que se lo pregunten a Carlos Adyan, el conductor del programa En casa con Telemundo, quien vive una de las etapas más plenas de su vida. Tras meses intensos de trabajo, el joven presentador puertorriqueño dejó por unos días la conducción de su programa en manos del conductor mexicano Roger González para disfrutar de unas merecidas y espectaculares vacaciones en compañía de su prometido, el ejecutivo de televisión Carlos Quintanilla. Mira, mira… Empezar galería Viaje de ensueño Carlos Adyan Credit: Facebook Carlos Adyan En medio de los preparativos de su boda, Europa ha sido el destino elegido por Carlos Adyan y su futuro esposo para disfrutar de unas "vacaciones espectaculares" a bordo de un crucero. Siempre activo en las redes sociales, el conductor de En casa con Telemundo, que se transmite a las 2 p. m., hora del Este, no ha dudado en compartir con sus seguidores –en Instagram supera ya el medio millón– algunos de los inolvidables momentos que han vivido durante este viaje de ensueño. 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio ¡Qué viva el amor! Carlos Adyan Credit: Facebook Carlos Adyan Grecia, Croacia... El conductor y el ejecutivo de televisión han paseado su amor por diferentes países europeos. 2 de 6 Ver Todo ¿Así o más divertidos? Carlos Adyan Credit: Facebook Carlos Adyan El conductor y su novio se han dejado ver de lo más cómplices a través de las diferentes imágenes que han publicado en las redes, como esta en la que aparecen divirtiéndose en el mar. 3 de 6 Ver Todo Anuncio La felicidad en estado puro Carlos Adyan Credit: Instagram Carlos Quintanilla "Atenas, una ciudad espectacular llena de historia y tradiciones. Y mejor compañía imposible. Creo que esto es la felicidad", fueron las palabras con las que Quintanilla compartió esta instantánea en la que posa junto al amor de su vida. 4 de 6 Ver Todo El amor está en el aire Carlos Adyan Credit: Facebook Carlos Adyan "Por más aventuras juntos", escribió Adyan junto a esta instantánea en la que posa con una sonrisa de oreja a oreja en compañía de su pareja a bordo de un crucero de lujo. 5 de 6 Ver Todo Viaje inolvidable Carlos Adyan Credit: Instagram Carlos Adyan "La hemos pasado increíble en estas vacaciones", comentó Adyan. Viendo las fotos, nadie duda de eso. El conductor estará de regreso en En casa con Telemundo el próximo lunes. 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

