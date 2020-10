Close

¡Uy! ¡Mira lo que dijo la mamá de Geraldine Bazán de Gabriel Soto e Irina Baeva! WOW ¡Doña Rosalba Ortiz habló con los reporteros acerca de su yerno y su novia actual y no dejó títere con cabeza! Estas fueron sus polémicas declaraciones. Nuria Domenech Por Nuria Domenech and Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Corren rumores de que Geraldine Bazán tiene un nuevo galán. Si bien la actriz recientemente rogó a la prensa que dejaran de preguntarle todo el tiempo por Gabriel Soto, la encantadora mamá de la actriz, Doña Rosalba Ortiz, no corrió mejor suerte y tuvo que enfrentarse de nuevo a las preguntas de los reporteros de Suelta La Sopa, incluyendo algunas acerca de Irina Baeza. Image zoom Credit: Instagram/geraldinebazan Debido a que un medio publicó que al papá de las hijas de Geraldine no le gusta nada el presunto novio de su ex, la mamá de la actriz defendió vehementemente a su hija: “¿Y la presunción de inocencia? Mi querido Gabriel debe de curarse en salud, ¿no? Primero ve lo que está pasando a tu alrededor y luego ya vas a lo demás”, dijo. “Pero no creo”, rectificó, “él es una fina persona, como su familia”. Image zoom Credit: IG Geraldine Bazán Cuando le preguntaron si en su opinión Irina Baeva merecía todas las críticas que caen constantemente sobre su persona, así reaccionó la exsuegra de Gabriel Soto: “Crea fama y échate a dormir. Ella estuvo haciendo bullying y se curaba en salud, decía ay ay ay, yo soy la víctima, siendo que ella era la que estaba dando en la torre. Eso muchas mujeres, no solo de México, sino de todas partes, yo creo que hasta en Rusia estarían ofendidísimas, que aparte de que te estás metiendo en una situación, estés diciendo, mira aquí estoy, mira aquí está el coche, mira aquí está la careta del celular…” Image zoom Credit: IG Irina Baeva Y luego añadió: “Claro, depende mucho de la educación familiar, y bueno pues más si no está tu familia aquí y no habla el idioma, pues no se entera de lo que estás haciendo”. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y la cosa no quedó ahí: “Pero tiene muy buen publirrelacionista, le pagan al manager, le pagan la publicidad, y hasta manda al publirrelacionista a Nueva York con ella para que le estuviera sacando las fotos, yo creo que eso cuesta, pues que la siga apoyando, ¿no?” Después miró a cámara y dijo: “Como siempre le pido a los productores, por favor, que siempre tenga trabajo mi yerno, eso se los pido, a mí no me importa qué haga con las demás personas, pero mi yerno y mi hija, por favor señores productores y productoras les pido de la manera más atenta que los tengan ocupados, con la sana distancia y es yo, lo que deseo a mi yerno, ex, ex, para que no se enoje”, finalizó antes marcharse.

