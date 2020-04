Univisión sobre cambios en la empresa por Coronavirus. Michelle Galván habla de Primer Impacto Michelle Galván habla sobre cómo la pandemia del Coronavirus ha afectado a su programa Primer Impacto. Univisión reacciona sobre cambios en la empresa By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Michelle Galván ahora copresenta Primer Impacto (Univision) desde su casa en Miami y habló con People en Español sobre cómo la pandemia del Coronavirus ha afectado a su equipo. “Todos los empleados de este país estamos siendo afectados por una crisis internacional y obviamente las empresas tienen que hacer una adaptación al momento que estamos viviendo. Sin lugar a dudas Univision siempre ha pensado en los suyos", dice Galván. La galardonada periodista mexicana, que está embarazada, añade que mostrará su total solidaridad a su equipo de Primer Impacto si llegaran a tener que hacer recortes de presupuesto y salarios. “En cualquier cosa, yo voy a apoyar a mi equipo, estamos muy unidos. Si yo tengo que actuar en algo acerca de mi contrato, yo estoy dispuesta a hacerlo, yo no gano mucho, pero si tengo que apoyar a mi equipo, yo lo voy a hacer", dijo. "Nos toca apoyarnos y ser solidarios con los demás”. Image zoom Alexander Tamargo/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Recientemente se filtró en redes sociales un mensaje sobre los posibles cambios en Univision debido a la pandemia del Covid-19. Javier Ceriani —co-presentador del programa de farándula por Internet Chisme No Like— compartió en Instagram el siguiente mensaje: "A pesar de que hemos hecho todo lo posible por proteger empleos, en estos momentos, debido a las circunstancias económicas, hemos tomado la difícil decisión de restructurar nuestros equipos y reducir nuestra fuerza laboral en todas las divisiones y funciones. Desafortunadamente, como parte de esta reducción, algunos de nuestros amigos y dedicados colegas dejarán de tener un cargo en la empresa. Recursos Humanos, en colaboración con nuestros líderes, empezará a comunicarse con los empleados afectados mañana y en el transcurso de esta semana. Como parte de este proceso de recortes, ofreceremos a los empleados apoyo por más tiempo, lo que incluirá seis meses de seguro médico pagado conforme a COBRA. Sé que es sumamente difícil perder valiosos empleados, pero estas medidas son necesarias para permitir que estemos en mejor posición para salir con éxito de esta crisis internacional." Univision mandó la siguiente declaración oficial a People en Español sobre como esta crisis mundial ha impactado a la empresa:"A pesar de las ventajas y reciente impulso de crecimiento en Univision, la pandemia del coronavirus ha causado una contracción considerable de actividad entre nuestros anunciantes que ha tenido un impacto directo en nuestras actividades. Si bien hemos hecho todo lo posible por proteger empleos en este momento, debido a las circunstancias económicas, hemos tomado la difícil decisión de tomar una serie de medidas de contención en toda la empresa, lo que incluye restructurar nuestros equipos y reducir nuestra fuerza laboral en todas las divisiones y funciones. Consideramos que estas medidas nos ayudarán a salir de esta crisis internacional de salud en la posición más sólida posible para poder seguir ofreciendo contenido esencial e ininterrumpido a nuestros fieles televidentes y continuar prestando servicios a la comunidad hispana". Image zoom Alexander Tamargo/Getty Images Galván —como muchos talentos de la cadena— ha tenido que adaptarse a la nueva realidad de la televisión. “Ha sido todo un maratón tener que salir desde casa, no es fácil pero es parte de adaptarnos a esta pandemia histórica que estamos viviendo", reconoce ella. "Para cuidar mi salud y la de mi bebé me voy a seguir quedando en casa con mi esposo de camarógrafo, luminotécnico y productor. Es más estrés y es más trabajo, porque no puedes controlar muchas cosas y todo está más improvisado. No tengo teleprompter ni luces especiales, no tengo un set de televisión, pero tratamos siempre de dar lo mejor y brindar lo más importante que es la información para nuestra gente”. Si necesita información actualizada sobre COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc,. por favor, visite el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html Advertisement

