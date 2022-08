Uniqueness por Manuel Vera: el podcast donde Lele Pons, Jaime Camil y más famosos contarán todo sobre sus vidas Manuel Vera se ha dedicado a lo largo de su carrera de más de 30 años a encontrar qué es lo que hace única a cada persona y ahora está listo para compartir sus historias. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Manuel Vera Manuel Vera | Credit: Cortesía Manuel Vera se ha dedicado a lo largo de su carrera de más de 30 años a encontrar qué es lo que hace única a cada una de las personas con las que ha trabajado, pero ¿qué es lo que lo hace único a él? Precisamente el haber fungido como mentor, mánager, productor, publicista y stylist en la industria del entretenimiento lo ha puesto en contacto directo con personalidades como Salma Hayek, Luis Miguel, Penélope Cruz o Shakira, y a conocerlos bien de cerca. Por eso ahora Vera se decidió a compartir con su público algunas de las historias que atesora. Con ese fin, lanzó el 1ro de agosto Uniqueness por Manuel Vera, un podcast donde invitará a las estrellas a que cuenten sus propias historias. ¡El primero en sentarse a conversar con él fue Jaime Camil! Manuel Vera en la cabina de grabación Manuel Vera en la cabina de grabación | Credit: Cortesía ¿Por qué decides llamar tu podcast Uniqueness por Manuel Vera? ¿Qué lo hace único? ¿Qué tendrá este podcast que lo diferencia de los miles de podcast que tienen a mano los oyentes? Decidí llamar al podcast Uniqueness por Manuel Vera porque toda mi vida me he enfocado en ver, encontrar y desarrollar lo que hace único a cada persona con la que he tenido la oportunidad de colaborar, pero sobre todo, porque siempre uso esa palabra para decirle a todo el mundo que todos somos únicos y eso que somos y que tenemos es más que suficiente para alcanzar cualquier sueño que nos propongamos. Lo que hace único a este podcast es que a pesar de que los artistas o invitados hagan cientos de entrevistas, no será igual conversar con quien ha sido un insider y testigo de cómo han alcanzado su éxito. Con esto busco compartir historias inspiradoras para quienes nos escuchen y que conozcan en viva voz del invitado historias y pensamientos que no conocían antes de él o ella, que solamente podrán escuchar aquí. Entre tus grandes pasiones están la moda, la ópera y el entretenimiento, donde tienes más de 30 años de experiencia. ¿Cómo se van a mezclar todas estas cosas en un espacio como Uniqueness…? De hecho, este año cumplo 34 años en el entretenimiento, la moda y la ópera. Ha sido un muy largo camino pero lleno de satisfacciones y logros. Todos estos temas se verán reflejados en los artistas, personalidades, emprendedores y creadores con los que he trabajado a lo largo de todo este tiempo en distintas áreas, que serán mis invitados, buscando así que cada temporada sea muy plural y llena de matices y colores. Manuel Vera Manuel Vera | Credit: Cortesía Cuéntanos un poco sobre cómo y cuándo surge la idea del podcast. Desde hace como 10 años me habían ofrecido escribir un libro de mis memorias, pero siempre he sido cuidadoso y muy respetuoso de no compartir indiscreciones o temas muy íntimos de las personas con las que he trabajado, así que decidí no hacerlo. En la primavera de este año Joaquín Colino, de Troop, me invitó a hacer de mis memorias un podcast y me gustó mucho la idea porque preferí que en lugar de solamente hablar yo, pudiera compartir con cada invitado y que ellos de viva voz hablaran sobre nuestras experiencias juntos para que finalmente yo describiera lo que los hace únicos —y tratar de dejarles a las personas que nos escuchen una historia inspiradora. Y sobre esta primera temporada ¿qué sorpresa podrán llevarse los que oigan el podcast? ¿Nos das algún adelanto? ¡Claro que les doy todo el adelanto! El lunes 1ro de agosto iniciamos con Jaime Camil, a partir de ahí cada lunes —agosto 8, 15, 22 y 29 y septiembre 5— estrenaremos un nuevo episodio. En orden cronológico, los próximos invitado serán los famosos creadores de contenido y super estrellas de TikTok Nico Vives e Iker Walker; la leyenda de la televisión José Díaz-Balart; la emprendedora Paola Gallo; la cantante y comediante Lele Pons; y el compositor, músico y miembro de Reik, Julio Ramírez. La sorpresa que se van a llevar los que escuchen el podcast es que podrán conocer más y muchas cosas que no sabían de cada invitado. A lo largo de tu carrera has trabajado con estrellas como Salma Hayek, Luis Miguel, Penélope Cruz, Shakira, María Felix, Ricky Martin, Sin Bandera, Paulina Rubio, Thalía, Cristina Aguilera, Dana Paola, Vanessa Williams, Hillary Swank y Catherine Denueve. ¿A algunos de estos famosos tendrás contigo en Uniqueness… ? Justamente los invitados de la primera temporada son personalidades con las que he trabajado a lo largo del tiempo, ya sea como manager, publicista, productor o stylist, y en las próximas temporadas seguramente estarán algunos de esta lista que mencionas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Entonces habrá una segunda temporada de Uniqueness… ¡Claro que sí! Habrá muchas temporadas, tengo una lista de más de 200 personas extraordinarias con las que he trabajado y que quiero tener conmigo en la cabina del podcast. Por último, ¿cuál es tu mayor deseo o aspiración con este nuevo proyecto? Principalmente inspirar y destacar que todos somos únicos y que el éxito y la felicidad dependen en gran parte de que tanto abracemos, veamos, aceptemos y usemos nuestro uniqueness y que nunca busquemos querer ser como alguien más.

