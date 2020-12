Close

¡Unidos por el dolor! Chiquis y Lorenzo Méndez lloran la muerte de Jerry Demara Los cantantes perdieron hoy a uno de sus compositores estrella y, más importante, a un querido amigo. Paulina Rubio, Sandra Echeverria y muchas otras celebridades también lloran la muerte del famoso cantante. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hoy una tristísima noticia ha dejado boquiabiertos a muchas celebridades del mundo de la música: nadie podía creer que el cantante y famoso compositor Jerry Demara había fallecido a los 42 años, víctima de una bacteria, después de inyectarse unas vitaminas. Dejando atrás una familia llena de dolor, sus fans se volcaron con él en las redes, pero uno de los primeros que compartió su tristeza fue el cantante Lorenzo Méndez, quien apareció llorando en sus historias. “Pues nada, se nos fue un grande de la música, un gran compositor, un gran amigo”, dijo después de asegurar que acababa de pedirle canciones para su próximo álbum. “Descansa en el cielo, hermano...” escribió el ex de Chiquis. “Gracias por tus canciones, tu talento y, más que nada, gracias por tu amistad. Como te dije recientemente, grabaré tus canciones en mi siguiente disco. Estaré apoyando a JR” dijo refiriéndose a su hijo Jerry, “en todo lo que necesite”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Chiquis Rivera no tardó en sumarse a su dolor, también desde sus historias: Image zoom Credit: IG Chiquis Rivera “¡Ay no, me duele corazón!” escribió sobre la foto del compositor de su tema Anímate y verás. Image zoom Credit: IG Chiquis Rivera También ofreció su ayuda a la familia en todo lo que necesiten durante esta durísima e inesperada transición en sus vidas: Image zoom Credit: IG Chiquis Rivera La actriz y cantante Sandra Echeverria también lamentó la triste pérdida: “Me duele en el alma saber que hoy te nos fuiste. Un hombre tan talentoso, tan lleno de vida”, escribió sobre una foto del fallecido. Image zoom Credit: IG Sandra Echeverria Después de dar el pésame a la familia, continuó: “Mi corazón se rompió con esta noticia… Un ángel más en el cielo”, dijo la bella cantante de rancheras. La misma Paulina Rubio expresó su pesar bajo el último post del cantante: “Jerry, compañero, qué pena tu partida… Creo que los buenos se van primero. Será porque tu misión terminó y nos veremos en el siguiente nivel…”

